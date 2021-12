Intern splid: Han skal gå

I Weekendavisens leder opfordres Michael Dyrby direkte til at gå af som chefredaktør. De deler hus under Berlingske Media

Der lægges ingen fingre imellem i Weekendavisens leder, hvor redaktionschef Klaus Wivel direkte opfordrer Michael Dyrby til at gå fra sin post som chefredaktør.

Weekendavisen deler hus med B.T. i Pilestræde under Berlingske Media, hvor Anders Krab-Johansen er koncernchef. Sidstnævnte har offentligt tilkendegivet, at han fortsat støtter Michael Dyrby fuldt ud som chefredaktør.

Men i Weekendavisens leder kan man blandt andet læse, at avisen mener, at Michael Dyrby er 'blevet en belastning for sin egen avis og medierne som sådan'.

Herefter opfordres der direkte til, at han bør gå af som følge af værdier som 'ære og værdighed'.

'Et medie lever af troværdighed; den er svær at opbygge, men nem at miste. Det må være et mindstemål for en chefredaktør, at han kan leve op til samme standarder, han kræver af andre,' lyder det.

Hvorfor må han blive?

Michael Dyrby har erkendt, at han har stået bag krænkelser i sin tid på TV 2, men han vil ikke komme nærmere ind på, hvem eller hvordan han har krænket.

Ekstra Bladet har tidligere i en leder fra 8. december sat spørgsmålstegn ved, hvorfor Michael Dyrby må blive på posten, når politikere som Frank Jensen og Morten Østergaard måtte gå af.

Det samme spørgsmål stillede vi Michael Dyrby, da vi efter ni dages venten endelig fik et interview med manden.

- Frank Jensen og Morten Østergaard måtte gå, da de krænkede. Du bliver. Gælder der andre standarder for mediechefer, end der gør for politikere og andre magthavere?

- Nej, men der skal man jo lige holde sig for øje, at jeg er ikke på TV 2. Undersøgelsen og det, jeg taler om, handler om TV 2. Jeg forlod TV 2 for seks år siden, nu er jeg på B.T., og så må man bedømme mig på det, jeg har lavet på B.T.

Spørg medarbejderne

- Du var leder, da det foregik, og du er leder igen nu. Hvordan kan man så have tillid til dig som leder?

- Det er da et godt spørgsmål. Det må du spørge min ledelsesgruppe om, og det må du spørge Anders Krab om, og det må du spørge medarbejderne om, lød det fra Dyrby.

Du kan læse hele Ekstra Bladets interview med Michael Dyrby her eller høre uddrag herunder: