Intet tilbagefald: Komiker jubler over helbredet

Joel Hyrland fra Adam & Noah har ikke haft nye problemer med nyresten, efter at han sidste år røg ind og ud af hospitalet til flere indlæggelser og mislykkede operationer. Han kalder sig selv 'et nyt menneske'. Se video-interview i artiklen

2021 var et annus horribilis, som komikeren fra duoen Adam & Noah, Joel Hyrland, nok helst vil glemme.

Det meste gik således galt for den 37-årige sjove mand, der både var plaget af pandemien, som ramte på pengepungen, og personlig sygdom sidste år - og mere til.

Især det sidste trak tænder ud, idet han blev alvorligt ramt af nyrestensanfald og tissede blod hver dag i en måned.

'De seneste to år har været noget af en kamp. Først en pandemi, der var skyld i, at jeg blev ramt både personligt på mine forretninger, men som de fleste af jer ved også på min tour med Adam & Noah. Og da en ulykke sjældent kommer alene, skulle jeg naturligvis også spendere den seneste halvanden måned inde og ude af hospitalet med operationer og akutte tjek, oveni en tour, bare lige for at pynte lidt på det hele. Det har været smertefuldt', skrev Joel Hyrland sidste år på sin Instagram-profil.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Siden blev han heldigvis raskmeldt, kunne han berette i januar.

Det er dog ofte således med de frygtede og meget smertefulde nyresten, at når først man har været plaget af fænomenet én gang, så kan de atter melde deres ankomst, når man mindst venter det.

Det er dog heldigvis ikke sket, jubler Joel Hyrland, da vi møder ham på den røde løber til årets 'Zulu Awards' torsdag aften.

- Jeg er rask igen, har været det hele igennem og til tjek på hospitalet. Jeg er nyrestensfri, og det føles som at være et nyt menneske igen. Det er rigtig dejligt, lyder det fra Hyrland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joel Hyrland havde et par måneder i 2021, hvor livet for alvor var surt. Han røg ind og ud af hospitalet med nyrestensanfald. Privatfoto

En del refunderede billetter

Han er adspurgt lidt kryptisk, når det kommer til planerne for den kommende tid.

- Det er altid det med, hvor meget man kan sige. Jeg arbejder på en film, men jeg tror, jeg må vente med at fortælle noget. Jeg har egentlig lagt rigtig meget på køl lige nu, fordi vi har fået udskudt vores Adam & Noah 'Farvel & Tjak'-show i Royal Arena til 11. juni. Vi skulle have afholdt det her i januar, så nu tror jeg egentlig, at jeg sætter alt andet på hold og venter til Royal Arena er overstået.

Duoen har tidligere været ude og tigge og bede fans om at beholde købte billetter, selvom showet blev udskudt til sommeren 2022.

- Hvordan går det med refunderinger af billetter, som I frygtede skulle tikke ind?

- Jamen, altså. Der var mange, som refunderede - jeg tror, vi endte oppe omkring 1500, så det var en stor mundfuld, men det kunne også godt have været værre. Nu er det overstået - refunderingsperioden er slut, så nu skal vi ligesom i gang med at markedsføre igen, prøve at få afsat billetterne og få udsolgt det sidste.

- Men det ser godt ud.