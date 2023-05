Inviterer til bonderøvsfest: - De får et chok

- Jeg kan mærke, at hun savner sin søster, det er jeg ikke i tvivl om.

Sådan siger Dennis Knudsen om datteren Aura på otte måneder, da Ekstra Bladet møder ham til jubilæumsfest hos sangerinden Monique Spartalis.

I november måned mistede Knudsen sin ene tvillingedatter Naomi til vuggedød.

- Det er en ubærlig smerte at miste et barn, men når man igennem et langt liv har været mange ting igennem, bliver de svære perioder nemmere at håndtere, siger han.

Supernemt

Derudover er det 'piece of cake' at være solofar til tre børn.

- Når jeg snakker med andre, der har børn, er alle enige om, at det er hårdt. Men det er hårdt på den fede måde.

- Mit liv var langt hårdere, før jeg fik børn. Der havde jeg tømmermænd, var brandert-fuld og festede hver dag. Der kan man snakke om et hårdt liv, men som det er nu, er det bare fantastisk.

Dennis Knudsen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han drak så meget, at han frygtede, det ville tage livet af ham, men at børnene blev hans redning.

Ædru bonderøv

- Med tre fantastiske børn at komme hjem til og en mor på 85, der stadig er sund og rask, er det svært ikke at være taknemmelig for at være gammeldags familiefar.

Når Dennis Knudsen næste gang fylder 60 år, bliver det en helt anden type fest, end han tidligere har arrangeret.

- Det bliver en rigtig bonderøvsfest. Gæsterne får et chok, for den står ikke på gourmet længere, men frikadeller og kartoffelsalat, siger familiefaren og viser et billede af invitationen, der er skrevet med kuglepen på et hvidt A4-papir.

- Ej, det må du sgu ikke vise i artiklen, det er for lousy, griner han.