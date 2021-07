Inviteret som VIP: 'Vi er mega heldige'

Når der onsdag aften bliver blændet op for EM-semifinalen imellem Danmark og England på Wembley i London, bliver det med et begrænset antal af danske fans på lægterne.

Udover de danskere, der bor i England og dermed har kunnet få billet til kampen, er en række andre danskere særligt inviteret af DBU.

En af de heldige er Hummel-ejer Christian Stadil, der derfor i øjeblikket er på vej i fly til London sammen med sin kone, Alice Brunsø.

Mens en lang række fans sidder skuffede tilbage i Danmark, er parret inviteret, fordi Hummel er hovedsponsor for herrelandsholdet.

Det forklarer Stadil selv på Instagram.

'Som hovedsponsor af herrelandsholdet er vi af DBU inviteret til semifinalen på Wembley i aften, dog så ærgerligt at ikke flere danskere kan komme med over og se kampen. Flyet deles dog heldigvis med en masse fans, der er heldige som os og så vil vi gøre vores bedste sammen med de dansk engelske fans til at råbe stadion op', skriver Stadil i et opslag på Instagram, hvor han og Alice Brunsø er klar til afgang i rødt og hvidt.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Også Brunsø fortæller på sociale medier, at hun glæder sig til at heppe på de røde og hvide fra lægterne.

'Så er vi fandeme på vej Danmark. Vi er meget heldige og meget glade for at være med i et fly med andre danske fans', skriver hun i en story på Instagram.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Stadil-parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Parret er særligt inviteret, fordi Hummel er sponsor for landsholdet. Foto: Mogens Flindt

Kun adgang for VIP'er

Reglerne i England, som betyder, at det kun er et fåtal danskere bosiddende i Storbritannien, der har mulighed for at se EM-semifinalen på Wembley, gælder ikke for en række folk med særlig VIP-status.

Derfor er blandt andre også kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian inviteret og deltager i onsdagens semifinnale.

Sagen kort Danske fodboldfans bosiddende her til lands er forment adgang til Wembley i London, når Danmark i onsdag skal spille semifinale mod England. Det står klart, efter flere dages diplomatiske forsøg på at åbne den britiske grænse for danske fans et endt uden resultat. Søndag lagde flere folketingspolitikere massivt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod for at få ham til at kontakte de britiske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyste dog til Ekstra Bladet søndag, at det var den danske ambassadør i London, der tog dialogen med de britiske indrejsemyndigheder. Og her blev konklusionen søndag eftermiddag, at der ikke bliver lavet undtagelser for danske fans, der fortsat er tvunget til 10 dages karantæne ved indrejse, da Danmark er på Storbritanniens 'orange liste'.

Det er en række forskellige grupper, der hører under de særlige VIP-regler. Det kan du blive klogere på i boksen herunder: