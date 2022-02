Involveret i trafikuheld

Forleden var dansktop-dronningen Birthe Kjær involveret i et trafikuheld ved Søerne i København.

Heldigvis slap den 73-årige hitsanger med skrækken og en ridse i sin bil.

Det skriver Se og Hør.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun holdt i et kryds ved Søerne, da en brandbil kom kørende og forårsagede et harmonikasammenstød imellem en lang række biler.

- Der sker det, at der kommer en brandbil og skubber til nogle af de andre biler, og på det tidspunkt holder jeg i inderbanen. Der er så nogle af de biler, der bliver ramt, som ryger videre ind i mig, og det gør, at jeg bliver skubbet til side i min bil, siger hun og fortsætter:

- Men heldigvis skete der ikke det store. Jeg skal have en ny kofanger, men jeg fik hverken smæld i nakken eller noget som helst, så gudskelov for det. Det var simpelthen brandbilen, der kom for tæt på, og så forplantede det sig i de andre biler.

Birthe Kjær kom heldigvis ikke noget til under episoden. Foto: Henning Hjorth

Flere kørt til tjek

Anderledes gik det dog for tre andre, der var involveret i uheldet.

- Jeg kunne læse efterfølgende, at der var tre, der blev kørt på hospitalet efterfølgende. To af dem sad i brandbilen, mens en anden sad i en anden bil. Heldigvis tror jeg ikke, der var nogen, der kom alvorligt til skade.

- Der var også en af bilerne, der blev godt ramt i bagenden, og som også var medtaget.

Hurtigt efter uheldet kunne Birthe Kjær køre stille og roligt videre.

- Jeg skulle blive siddende, indtil der var blevet optaget rapport, men så kunne jeg køre stille og roligt videre efter det.