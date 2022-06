Iskold luft: Derfor gik det så galt

Det er ikke længe siden, at Linse og Geggo meddelte, at det populære program 'Familien fra bryggen' ville holde pause på ubestemt tid.

Det skyldtes blandt andet, at der var opstået uvenskab i familien.

Et uvenskab, som Linse og Geggo ikke har sat særlig mange ord på sidenhen.

Men i forbindelse med at 'Familien fra bryggen' torsdag igen vender tilbage med en ny sæson, fortæller Linse og Geggo for første gang, hvad det var der gjorde, at de blev så meget uvenner, at de i en lang periode ikke var på talefod og helt måtte droppe at filme sammen.

I den forbindelse får de også for første gang for alvor talt ud om deres problemer.

- Lige siden hun (Linse, red.) flyttede til Spanien, er der kommet uvenskab on og off, on og off, og det har været helt forfærdeligt, synes jeg. Vores forhold har været rigtig dårligt. Men det sidste her har været værst. Det har været hardcore. Jeg har været så ked af de ting, hun (Linse, red.) har sagt. Det gjorde rigtig ondt, lyder det fra Geggo.

I det nye afsnit af 'Familien fra Bryggen' får Geggo og Linse talt ud om deres problemer. Foto: Viaplay Group

Screenshots blev delt

I programmet kommer Linse også nærmere ind på, hvad der helt præcist skete imellem dem.

– Hvis man skal prøve at sætte ord på, hvad fanden der gik galt, så var det i det store hele kommunikation. Det er hundrede procent derfor, det går så galt, fortæller Linse og fortsætter:

– Men der var så også en person indblandet, som hjalp os godt på vej, og det var sgu det, der gjorde det allerværst, siger hun.

I den forbindelse fortæller Linse, at hun i en privat samtale med vedkommende skrev en række grimme ting om Geggo og Cengiz, og at de ting siden blev delt med Geggo og Cengiz selv.

- For to år siden kommer der et menneske ind i mit liv, som jeg stoler meget på, og på et tidspunkt betror jeg mig af et venskab. Det var en person, jeg sås med dagligt, og jeg har bare hældt lort af, og det lort er så kommet tilbage på screenshots. Hvem fanden ønsker det? Jeg skrev noget rigtig meget lort, siger Linse.

- Et år eller halvandet efter, hvor jeg bryder op med det menneske her, begynder han at sende screenshots af alt det, jeg har skrevet til ham om dig og om jer, siger Linse henvendt til Geggo, der ikke lægger skjul på, at det gjorde ondt at læse de grimme ting fra sin egen mor.

Linse fortæller, at det ikke var nemt for hende at undvære sin familie i den tid, de ikke talte sammen. Foto: Stine Tidsvilde

Har ikke ment et ord

Linse fortæller videre, at hun ikke har 'ment et ord', og det får Geggo til at bløde op.

- Jeg kan godt tilgive det, for hun lægger sig fladt ned og undskylder, siger Geggo henvendt til kameraet.

I programmet fortæller Linse, at hun i lang tid var meget påvirket af situationen, og at det var hårdt ikke at have familien i sit liv.

– De måneder, hvor jeg ikke har haft min familie, det har været så tomt, koldt og væmmeligt. Der var sgu nogle tidspunkter, hvor jeg tænkte, det er løgn, jeg sidder ikke uden en familie. Mig, der er det største familiemenneske i hele verden. Jeg var helt ødelagt. Det var røv og nøgler. Der er ingen mening med livet uden familien. Min familie er alt. Du kan tage alt fra mig, undtagen min familie, og så skal jeg jo heller ikke selv smide dem væk, vel?, siger Linse.

Linse og Geggo understreger dog i programmet, at de nu har lagt uvenskabet på hylden for alvor.

Du kan se 'Familien fra Bryggen' torsdag på Viaplay og TV3.