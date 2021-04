Kira Eggers er lige nu ude at rejse i Mexico, og hun giver ikke meget for folk, der kritiserer hende for ikke at udvise samfundssind

Hvis du følger med på Kira Eggers' sociale medier, vil du måske have bemærket, at hun i øjeblikket nyder sydens sol under varmere himmelstrøg.

Den 46-årige foredragsholder og iværksætter har nemlig valgt at rejse til Mexico midt i coronapandemien, til trods for at de danske myndigheder på det kraftigste fraråder udrejse til hele verden i øjeblikket.

Netop det faktum er faldet flere af Kira Eggers' følgere for brystet. Eggers selv giver dog ikke meget for kritikken.

- At jeg valgte at rejse, skal ses i lyset af, at jeg for nylig mistede både min hund og min kat efter mange år. Det var en meget ubehagelig oplevelse, og jeg havde det virkelig sådan, at jeg skal ikke være her i Danmark, for der er alt for lidt adspredelse, og jeg har brug for at komme ud og tænke på noget andet, siger Eggers om, hvorfor hun har valgt at trodse regeringens anbefalinger og rejse alligevel.

Eggers erkender, at det er en egoistisk beslutning at rejse lige nu.

- Ja, jeg er egoistisk, og det er en egoistisk beslutning, og det står jeg helt ved. Men der er ikke noget galt i at være egoistisk, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil langt hellere være egoistisk, end jeg vil risikere at sætte mit mentale helbred på spil. Det er ikke det værd.

Kira Eggers nyder livet i Mexico. Foto: Privat

Træt af 'samfundssind'

- Men synes du ikke, det er at udvise mangel på samfundssind, når mange går og passer på, og så rejser man selv til udlandet?

- Jeg er så træt af at høre om samfundssind. Hvis den bedste beslutning for mig er at rejse, for at mit mentale helbred ikke tager skade, så gør jeg det, og jeg er så heldig, at jeg er i en situation, hvor jeg har mulighed for at sætte mine behov først, fordi jeg kan lave mit arbejde herfra, siger Eggers og fortsætter:

- Og det er jo ikke, fordi vi går ud og går til rave-fester, og hvad ved jeg, hernede. Vi passer på og bruger vores sunde fornuft, lyder det fra Eggers, der fortæller, at der stort set ingen restriktioner er i Mexico, og at blandt andet barer, restauranter og butikker har åbent som normalt, mens mundbind heller ikke er påkrævet.

- Jeg føler mig ærligt talt meget mere tryg her, end jeg gør i Danmark. For i Danmark er der virkelig en frygt, og man føler jo, at alle glor på en i supermarkedet, hvis man bare kommer til at gå lidt for tæt på, når man skal tage sin frugt, og jeg synes, at retorikken omkring det er meget frygtsom.