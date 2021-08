- Ja, vi er kærester

Tv-værten Eva Harlou og tennisstjernen Kenneth Carlsen har fundet sammen, det bekræfter parret over for Se og Hør

Den 44-årige arkitekt og tv-vært Eva Harlou er blevet kæreste med tennisstjernen Kenneth Carlsen på 48 år.

Det skriver Se og Hør.

- Ja, det er rigtigt, at vi er kærester, bekræfter parret over for mediet.

Over weekenden røbede Kenneth Carlsen hemmeligheden ved at dele en video på Instagram af tv-værten, der går hen over tennisbanen, med et tilhørende hjerte i beskrivelsen.

- Det er ganske nyt, så det var ikke noget, jeg som sådan havde lyst til at annoncere. Vi har kendt hinanden et par måneder, og forholdet er ganske nyt, fortæller Eva Harlou til Se og Hør.

- Jeg er meget glad, tilføjer hun.

Harlou har tidligere dannet par med Martin Jørgensen, grevinde Alexandras eksmand. Parret gik fra hinanden i 2019.

Derudover har hun to børn med musikeren Thomas Troelsen, som hun tilbragte syv år sammen med.