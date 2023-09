Jackie indrømmer: Taget i toeren bag busk

Der bliver ikke lagt mellem fingrene, når kendte danskere åbner sig og glædeligt fortæller om deres sexliv i Elisa Lykkes podcast Fantasier.

I denne uges afsnit fortæller Camilla Kjems og Jackie Navarro frit og åbent om blandt andet tantrasex og orgasmer i flere timer.

Og da snakken falder på det vildeste sted, de har haft sex, så er de ikke blege for at dele ud af deres oplevelser.

Hvor er det vildeste sted, du har haft sex, Jackie?, spørger værten Elisa Lykke.

- I en busk. Det var lidt underligt, det var ude foran en klub.. Det var faktisk i busken. Det var ikke i nummer et, det var i nummer to. Behind, siger Jackie Navarro og tilføjer, at det var fuldstændig vanvittigt og griner.

- Jeg var rigtig ung. Virkelig ung, lidt for ung, og lidt for frisk. Jeg har tit tænkt 'det gjorde jeg bare ikke det der, det gjorde jeg bare ikke'.

Sex er højt prioriteret

I selv samme afsnit fortæller Camilla Kjems, at sex er højt på hendes prioriterings liste, og helst har det hver dag med sin partner.

- Jeg vil dog sige, vi har sex hver dag, bare ikke penetration. Vi sørger altid for, hver dag på en eller anden måde at gøre noget frækt, afslører og fortsætter:

- Det kan være, at jeg lige tager hans pik i munden, når vi går i seng. Jeg kan godt lide at sniffe ham. Sniffe hans brystkasse og i skridtet. Vi holder det hele tiden kørende, siger Camilla Kjems.

