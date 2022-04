Jacob Risgaard: Det skal han nu

Jacob Risgaard, 45, er ikke bleg for at kaste sig ud i nye projekter.

Nu har nordjyske Risgaard, der er investor i firmaet Jackie Philip og Co. Real Estate, som han har sammen med sin kammerat og advokat Jackie Philip, slået pjalterne sammen med et af landets største mæglerkæder, Nykredit Mægler.

Sidstnævnte åbner i april forretning på Costa del Sol, og her er målet, at de to mæglerkæder skal sælge 100 ejendomme i år, skriver Nordjyske.

'Coolshop'-medejeren har selv en feriebolig på den spanske middelhavskyst, som Jackie Philip har hjulpet ham med at købe i 2017, og siden har Risgaard investeret i hans firma og ejer nu ti procent af det.

Sammen skal venneparret og Nykredit Mægler lokke danskerne til sydens sol, hvilket Risgaard ser frem til.

- Jeg bruger alligevel min ferie på at køre rundt på min Vespa og kigge på ejendomme dernede og se, hvad der kunne være spændende at investere i. Så det var også en måde at få lov at bruge min ferie på det, jeg synes er sjovest, og det er at lave forretning, siger Jacob Risgaard til Børsen.

Jacob Risgaard er glad for at investere sine penge i nye projekter. Foto: Per Arnesen

Vader i millioner

Den kendte tv-løves formue er ikke af ubetydelig størrelse, når man kigger på hans firma JR Holdings ApS, som han ejer 100 procent.

Her fremgår det af regnskabet for sidste år, at overskuddet i firmaet er gået fra 6,8 millioner kroner i 2020 til hele 121 millioner kroner i 2021, berettede Ekstra Bladet.

Og det er noget, der i den grad har gjort den gæve forretningsmand glad.

- Jeg er helt sikkert glad! I sidste ende så er det jo bundlinjen, man bliver målt på, og det her resultat gør det jo bare muligt for at investere videre i andre projekter, udtalte han dengang.