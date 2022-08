Jagtede hundetyve hele natten: - Jeg er så træt og drænet

Janni Ree kastede sig før weekenden ind i kampen for at finde to stjålne hundehvalpe, og hendes indsats bar frugt

Torsdag blev to små mopshvalpe stjålet fra en opdrætter på Lolland, og efterfølgende gik efterlysningen viralt på Facebook, hvor mere end 20.000 delte opslaget om de to små kræ.

Forsidefruen Janni Ree var en af dem, der kastede sig ind i kampen og på både Instagram og her i Ekstra Bladet var hun ikke bleg for at sige sin mening om hvalpetyvene:

- Én ting er at stjæle døde ting som tv og computere, men at stjæle levende, små væsener er simpelthen så usselt, ondt og modbydeligt. Tænk at synke så lavt, det må være virkelig onde mennesker, der gør sådan noget. Så har man ingen empati i livet, lød det før weekenden.

Hvalpene fundet

Fredag aften var der dog en ny udvikling i sagen om de to mopshvalpe, og Janni Ree fortæller nu til Ekstra Bladet, at hun fik et anonymt opkald, der mente at vide, hvilken kriminel bande, der stod bag tyveriet.

- Han troede, det var mine hunde, så han ville hjælpe mig til at finde frem til hvalpene. Og han havde allerede sendt to venner ud for at tage et alvorsord med tyvene, forklarer Janni Ree.

Efter nogle timer får hun så et opkald igen med et tip om, at den ene hvalpetyv er blevet spottet i et boligkompleks, hvor de øjensynligt forsøgte at sælge den ene hvalp.

- Så skriger denne her tipper så; 'Det er hvalpetyven!', og ham den kriminelle bliver så bange, at han forlader hvalpen, og så går min kontakt hen og tager hunden med sig, og så er den ene hvalp jo faktisk hjemme.

Hvalp nummer to bliver ifølge Janni Ree fundet, da tyv nummer to forsøger at afsætte hunden i nattelivet i Næstved.

- Tyven er nok blevet bange, fordi vi har fanget den ene hund, så hun ender med at stikke den i hånden på en fremmed pige, som ellers bare er i byen. Og så står hun dér med en mopshvalp.

- Og så vil denne her fremmede pige egentlig ikke af med hvalpen. Men så vi får politiet ind over og klokken fire om natten er den sidste hvalp så i hus.

Janni Ree danner par med Karsten Ree. Foto: Mogens Flindt

Var vågen hele natten

Selvom Janni Ree ikke selv var i marken som hvalperedder, så er hun dog tilfreds med den indsats, hun kunne yde hjemmefra. Selvom hendes mand, Karsten Ree, ikke nødvendigvis brød sig om natterenderiet.

- Jeg var vågen hele natten. Karsten fik pip. Jeg skulle hele tiden op og ud af sengen og ud på badeværelset for at tale i telefon med politiet og folk, der ringede til med med tips og så videre.

- Jeg har heldigvis fået sovet nu. Og jeg har også fået en middagslur. Jeg er så træt og drænet af at være på sagen hele natten.

Men selvom det lykkeligvis endte godt for de to små mopshvalpe, så minder Janni Ree om, at det i mange sager om hundetyveri ikke nødvendigvis ender lykkeligt.

- Det kunne lige så godt være endt i blinde, hvis de var nået over grænsen eller havde solgt dem for 1000 kroner, fordi de ikke var blevet chippet.

- Så jeg er glad for, at vi fik sendt et signal om, at den slags tyverier ikke skal kunne betale sig. Offentligheden har været gode til at hjælpe til. Uden deres hjælp havde vi ikke fået hvalpene hjem.