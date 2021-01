Jan Grarup: - Jeg vil ikke ansætte dig

Der er ingen tegn på vaklen. Ingen kvinder kan blive ansat af fotograf Jan Grarup.

- Jeg har simpelthen bare svært ved at navigere i den måde, tingene er blevet på, siger han.

- Kan du nævne et eksempel på noget, hvor du er usikker på, hvordan det ville blive modtaget?

- Nej, det er for svært for mig på stående fod. Men jeg vil gerne medgive, at der er et frit sprog i min virksomhed. Jeg vil ikke kunne lægge hovedet på blokken og sige, at ingen kan blive stødt af det.

Onsdag skrev fotografen i et opslag på Facebook, at han ikke ansætter kvinder. Det er en beslutning, han har truffet, for ikke at blive 'eksponeret for vanvittige beskyldninger' om sexisme.

Det gælder både lønnede og ulønnede assistenter.

Kan ikke blive ansat

- Hvis jeg nu henvendte mig til dig for at blive ansat som ulønnet assistent, og jeg sagde, jeg godt kunne klare en fri omgangstone, ville du så ansætte mig?

- Nej. Nej, jeg ville ikke ansætte dig. Ikke sådan som tingene er nu. Det er en beslutning, der indtil videre står for troende.

- Så er kvinderne kun sat midlertidigt i karantæne?

- Måske. Men der var en, der skrev til mig, at det skal Ligestillingsnævnet nok få meget sjov ud af. Det tager jeg med ophøjet ro. Det er jeg sgu ligeglad med.

- Og jeg kunne sagtens finde på at gå ud og søge en assistent og skrive i stillingsopslaget, at det kun er mænd, der kommer i betragtning. Det er jeg ligeglad med.

- Vil du spørge mandlige ansøgere til ansættelsessamtaler, om de kan klare en fri omgangstone eller sexistiske vittigheder?

- Du får det til at lyde hårdere, end det er. Vi har ikke en vulgær arbejdsplads. Vi har bare en fri omgangstone.

Arkivfoto: Linda Johansen

Ingen henvendelser

- Der er vel også mænd, der kan synes, at det er ubehageligt at høre kommentarer, der er nedsættende over for kvinder? Må de gerne arbejde for dig?

- Det, du siger nu, er hypotetisk. Det har jeg ikke prøvet. Der kan sagtens være mænd, der bliver stødt, det har jeg bare ikke oplevet.

- Der er måske nogle, der tænker, at hvis du er i tvivl, om du kan navigere i det, så gør du det nok forkert. Hvad tænker du om det?

- Det er måske rigtigt. Men der er ikke nogen, der er kommet til mig, og har sagt, at jeg har gjort noget forkert.

- Hvis der ikke er kommet henvendelser fra kvinder, er det så ikke en drastisk beslutning?

- Jamen jeg gør det ikke for at beskytte dig. Jeg gør det for at beskytte mig selv. Det vil jeg ikke udsætte mig selv for.

- Det, jeg gør, er måske den letteste løsning af alle. Jeg stikker halen mellem benene.