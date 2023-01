Jan Linnebjerg i babylykke: - Er jeg så gammel?

Jan Linnebjerg har fået en god grund til at smile igen, efter at TV 2 valgte at slagte 'Pyrus'-julekalenderen 'Alletiders julemand.'

Han skal nemlig være morfar.

Det afslørede den vordende morfar til Billed-Bladet ved Reality Awards, der løb af stablen forleden.

- Jeg glæder mig selvfølgelig vanvittig meget. Jeg skal lige komme hen over det hjørne, at jeg skal være morfar. Jeg tror, Clara er klar til at blive mor, men er jeg så gammel? Der er selvfølgelig mange morfædre, der er meget yngre end mig, lød det fra 'Pyrus'-stjernen til ugebladet.

- Jeg glæder mig meget, det bliver vildt, tilføjede Jan Linnebjerg, der havde hevet sin datter med til Reality Awards, hvor han skulle overrække en pris.

Trods et hav af titler på Jan Linnebjergs cv, så er det, når den lille ny ankommer, første gang, at han bliver bedstefar.

Jan Linnebjerg har siden 2994 været gift med Karen Abrahamsen. Foruden 31-årige Clara har de også sønnen Magnus på 19 år.

