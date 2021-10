Janni afviser: Karsten er ikke ved at dø

Der har været godt gang i Janni Rees profiler på de sociale medier, efter at husbonden Karsten Ree på den røde løber til 'No Time to Die' fik fortalt journalisterne, at han var ved at stille træskoene og nok kun havde tre måneder tilbage at leve i.

Udtalelsen var dog ikke sand, men i stedet blot Karsten Rees humoristiske indslag ved premieren på den nye James Bond-film.

Men selvom den dygtige erhvervsmand har det godt, er beskeden ikke nået hele vejen rundt, og forsidefruen Janni Ree bliver altså bombarderet med beskeder fra folk, der gerne vil spørge til Karstens helbred eller hjælpe ham.

Det fortæller Forsidefruen til Ekstra Bladet.

- Det har været helt vildt efter denne her røde løber. Folk tør ikke kontakte Karsten direkte, så de skriver til mig. De vil gerne give gode råd til behandlinger, eller hvad han skal spise, og jeg tør dårligt gå ud, fordi folk kigger på mig, som om de tænker: 'Hvordan kan hun gå ud, når hun har en syg mand derhjemme', men det har jeg jo ikke, siger Janni.

De mange beskeder har fået Janni Ree til at dele et opslag på Instagram, hvor hun må forklare, at Karsten er frisk og frejdig.

Selv tænker Karsten ifølge Janni ikke meget over, at folk går op i hans helbred.

- Han siger 'nå ja, folk har så travlt', hvor jeg har sagt til ham, at det jo netop er, fordi han siger, som han gør, så jeg også sagt, at det kan han altså ikke sige mere, fordi det er mig, folk skriver til, lyder det med et grin.

Forsidefruen kan fortælle, at Karsten ikke er syg, så vidt hun ved, og at derfor ikke er nogen grund til, at folk kommer med flere gode råd til Karsten.