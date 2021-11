Janni er tilbage: Fra Oddset-babe til casino-bestyrer

Janni Ree har for første gang i mange år fået fast job. Karsten er bekymret for, om han får mad på bordet eller må leve af take away

Det var under sloganet 'Der er så meget, kvinder ikke forstår', at Janni Ree blev et kendt ansigt i Danmark, da hun i 11 år var frontfigur på de legendariske reklamer for Danske Spil.

Før de storbarmede kampagnebilleder af blondinen hang rundt om i hele landet, var der ingen, der anede, hvem Janni var.

Det er der blevet ændret på siden.

Janni Ree har siden deltaget i et hav af tv-programmer, skrevet en bog og er blevet gift med en landets mest omtalte rigmænd - excentriske Karsten Ree.

Nu sluttes ringen for 51-årige Janni Ree, der igen bevæger sig ind i spil-verdenen.

Sammen med stort set det samme hold af bagmænd som den gang i 2006, hvor hun sprang ud som Oddset-babe, har hun de seneste år brygget på et nyt online-casino med et tvist af reality-tv. Mandag går det i luften, og ud over at Janni Ree skal være front-babe igen, så skal hun ud og hjælpe vinderne med at bruge de penge, de vinder.

Ro i maven

Det er første gang i mange år, at Janni Ree får fast job, og det glæder hun sig til.

- Jeg er oppe i en alder, hvor jeg skal tænke på, hvad jeg skal leve af fremadrettet. Det er ikke sikkert, at der er tv-arbejde for altid. Så for mig er det godt, at få noget fast arbejde. Det giver så meget ro i maven, siger Janni Ree og fortæller, at hun indtil nu har tjent sine penge på optagelser til 'Forsidefruer' og på Instagram.

- Så jeg ser frem til at få noget mere fast. Det her kommer til at fylde meget fremover. Det bliver meget tidskrævende. Men jeg fortsætter med at lave tv og 'Forsidefruer', hvis de altså vil lave flere sæsoner, siger hun.

De seneste uger op til lanceringen af de nye casino har Janni Ree haft rygende travlt. For travlt, mener 76-årige Karsten.

- Jeg har haft mange jern i ilden. Så går jeg ind og køber en salat og glemmer at få den med. Det er så langt ude, men jeg er altså lidt stresset. Karsten fortæller mig, at det ikke er kokkehuen, der trykker for tiden. Han sidder der og synes ikke, at han får det rigtige mad. Så køber jeg take away og det er han jo ikke glad for, griner Janni Ree.

Det nye casino har fået navnet Vinder Casino og har både dansk licens og danske ejere.

- Jeg gjorde det ikke for pengenes skyld, og jeg blev ikke rig af det, siger Janni Ree om tiden som storbarmet og spejlblank Oddset-babe, hvor implantaterne var ved at hoppe ud af halsen på hende. Læs den historie her.