Janni jubler: Mormor igen

Forsidefruen Janni Ree skal være mormor igen. Det har hun netop offentliggjort på sin Instagram-profil.

Det er Janni Rees datter, Nathalie, der er gravid og venter sit andet barn.

Det er kun godt et år siden, at 51-årige Janni Ree blev mormor første gang, da Nathalie ved en hård fødsel blev mor til lille Hubert.

'Jeg er så heldig at skulle være mormor igen, det er den største gave i livet', skriver tv-kendissen på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller Janni Ree, at det er en kæmpe overraskelse, at hendes datter venter sig.

- Det er et mirakel, at det er er sket, jubler hun og fortsætter.

- Min datter og svigersøn havde kun tre procent chance for at blive gravide ad naturlig vej, og det lykkedes. Det er da fantastisk, siger Janni Ree og fortæller, at parret havde frosset tre æg ned.

- De var klar til at gå i fertilitetsbehandling igen, men det er heldigvis ikke nødvendigt, siger den vordende mormor, der måtte vente to år, før det lykkedes at blive mormor første gang.

- Nathalie er tretten uger henne, så der kommer kun til at være omkring halvandet år mellem dem.

Janni Ree er ikke kun mormor, hun kan også med rette kalde sig farmor. Hendes søn, Victor, har to sønner.

Janni Ree er en særdeles sprød bedstemor. Da hun fyldte 50 år, lavede hun en eksklusiv billedserie til Ekstra Bladet. Se hvor godt forsidefruen holder sig her.

