Janni Ree i ny musikvideo: - Det var grænseoverskridende

- Hvis de spørger, om jeg vil med, så gør jeg det, sagde Janni Ree, da vi talte med hende midt i december.

- Jeg håber, vi kan lave en video sammen med hende, sagde Lennart Johannessen fra Fede Finn & Funny Boyz til Ekstra Bladet ved samme lejlighed.

Og som sagt, så gjort.

Janni Ree gjorde alvor af meldingen, Fede Finn & Funny Boyz tog imod med kyshånd, og således er der allerede nu - sammen med Janni Ree - skudt en musikvideo til sangen 'Janni Ree' af den populære dansktopgruppe, der oprindeligt brød igennem lydmuren med slageren 'Kærligheden brænder' i 2007.

Se musikvideoen til 'Janni Ree' herunder - artiklen fortsætter efterfølgende ...

Det var impulsivt

Da Ekstra Bladet fanger Janni på Seychellerne, hvor hun p.t. hygger sig med sin gemal, Karsten Ree, har hun endnu ikke set det endelige resultat.

- Det var meget impulsivt, for de spurgte pludselig, om jeg kunne komme og filme den kommende lørdag. Så tænkte jeg: 'Ja, det gør jeg.' Så det var i en lille stram nederdel og ud og give den gas, og jeg var der en time eller sådan noget. Men jeg har ikke set, hvordan de har klippet videoen sammen. Er det blevet okay, spørger Janni Ree, inden Ekstra Bladets journalist naturligvis lover at sende et link til hende nede i tropeparadiset.

- Jeg syntes, det var sjovt, og det var en festlig dag. Men det var lidt grænseoverskridende, for der stod jo kameraer alle vegne, og jeg skulle stå og danse og vises 'for og bag' (som de synger i sangen, red.). Det er jo sådan noget, man normalt gør, når man har drukket, ha, ha. Jeg skulle bare give den fuld skrue. Men det faldt meget naturligt ind, fordi de allesammen var så supersøde.

Mylle har spillet den

Janni Ree er helt oppe at køre over modtagelsen af hyldestnummeret.

- Det er faktisk en meget god sang. Jørgen de Mylius har også spillet den i radioen. Jeg tænker, det er helt vildt. Jeg er meget overvældet. Alle kender jo sangen 'Sweet Caroline' (nummeret, 'Janni Ree' bygger på, red.). Jeg skal også med til premieren, eller hvad det nu hedder, når bandet skal ud at spille igen. Jeg skal også synge med.

- Men du har jo tidligere udtalt, at du synger som en hængt kat - skal du bare stå og mime?

- Selvom jeg ikke er så god til at synge, så synger jeg bare. Altså, alle kan jo synge i dag. Man kan bare putte mig ind i et studie og gøre noget ved min stemme, så jeg tror, at det kan jeg sagtens klare.

- Men det bliver jo lidt et problem med en studieoptagelse, hvis der skal synges live, gør det ikke?

- Som Karsten siger: 'Lad være med at synge så højt!', ha, ha.