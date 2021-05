Janni Spies: Savnet er meget stort

58-årige Janni Spies kæmper i disse dage med en stor sorg, efter hun har mistet sin elskede storebror, Leif Brodersen.

I sidste uge bekræftede hendes pr-agent, Signe Lykke Jensen, dødsfaldet over for Ekstra Bladet og gav på vegne af familien en meget kort kommentar.

- Familien er meget berørte af dødsfaldet, og de håber inderligt, at pressen vil respektere deres privatliv i denne svære tid.

Nu sætter Janni Spies lidt flere ord på tabet af sin bror, som var ham, hun søgte hjælp hos, da hun pludselig stod som enearving til hele Spies-koncernen.

- Savnet til Leif er meget stort. Han var en fantastisk storebror - så ærlig, dygtig, hæderlig og trofast. Jeg tænker på alle de smukke og dejlige minder jeg har om ham. Dem er der heldigvis masser af, siger Janni Spies gennem sin pr-agent, Signe Lykke Jensen.

Administrator

Janni Spies var bare 21 år, da hun i 1984 blev enke og arving til Simon Spies' livsværk.

I modsætning til hvad mange forventede, besluttede hun sig for at drive Spies-imperiet videre. Som hjælp ansatte hun sin halvbror, Leif Brodersen, som administrator for Spies Rejser og sin personlige formue.

Janni Spies og hendes bror, Leif Brodersen. Foto: Mogens Berger

1988 blev Janni Spies gift med den 19 år ældre Christian Kjær.

Tæt forhold

Der opstod dog gnidninger mellem Leif Brodersen og Janni Spies' nye ægtefælle.

Kjær overtog derfor rollen som rådgiver og advokat for Janni Spies, og i 1992 måtte Leif Brodersen forlade Spies-koncernen. Samtidig indtrådte Christian Kjær som bestyrelsesformand.

Trods det bevarede Janni Spies og hendes bror et meget tæt forhold helt frem til hans død.

For bare fem år siden mistede Janni Spies sin søster, Winnie Frederiksen.

- Janni er naturligvis dybt berørt over tabet af sin søster, sagde Signe Lykke Jensen dengang til Ekstra Bladet.

Winnie Frederiksen døde af kræft og blev 66 år.