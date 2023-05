Jasmin åbner op om brud: - Pisse hårdt

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Jasmin Victoria fortæller, at det ikke har været et helt nemt år, siden hende og ekskæresten 'Bro' splittede sidste sommer

Det er ikke meget, man har set til den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Jasmin Victoria, efter hende og ekskæresten Bro, der har sit borgerlige navn Kevin Andreasen, gik fra hinanden sidste sommer.

Men lørdag mødte hun op til 'Vi Elsker Heroes' i Rødovre sammen med sine realitykollegaer for at lytte til 90'er-musik.

Da Ekstra Bladet snakker med hende, fortæller hun, at det ikke har været den nemmeste tid, siden hende og sangeren splittede.

- Jeg kunne jo godt stå og sige alt muligt, men det har været pissehårdt, siger Jasmin og fortsætter:

- Men jeg er glad nu, og jeg tror nu, at det var godt nok. Men jeg passer på mig selv.

Desuden fortæller Jasmin Victoria, at hun ikke er afvisende over for at skulle finde kærligheden igen.

Men hun har ikke travlt.

- Man kan da godt mærke søndag aften, at det ville være hyggeligt at have en at putte med, men det kommer, når det kommer, siger hun.

Studiet i fokus

Jasmin læser til dagligt til sygeplejerske, og derfor tager det meget af hendes tid.

- Jeg passer mit studie, og for helvede jeg er jo færdiguddannet om to år. Er det ikke skørt? Jeg er jo lige startet, siger hun.

Desuden fokuserer realitykendissen på at være omringet af venner og familie.

- Jeg er sammen med folk, der vil mig det godt. Og det gør mig glad, og jeg tager det helt roligt, siger hun.

Jasmin Victoria deltog i den 17. sæson af 'Paradise Hotel'. Desuden har man også set hende på skærmen i sit eget program med ekskæresten 'Bro', som blev vist på Discovery+.