Jasmin Gabay er blevet gift - igen

Foran 85 gæster og under en strålende sol kunne 'Bagedyst'-darling Jasmin Gabay og hendes mand, Niclas Bardeleben, lørdag endnu en gang sige ja til at blive gift med hinanden.

Parret, der sidste år blev viet på rådhuset, har nemlig bekræftet ægteskabet forud for den store og længeventede bryllupsfest.

Sådan så det ud, da parret blev viet på rådhuset. Privatfoto

Forud for den store dag var forventningerne mindst ligeså store, kunne Jasmin Gabay tidligere på ugen fortælle til Ekstra Bladet.

- Vi glæder os megameget. Vi har planlagt en masse musik i løbet af dagen, for det er jo noget, der står os begge to meget nært, så dagen bliver bygget op omkring en masse dejlig musik og forhåbentlig ligeså dejlig stemning, sagde hun.

Hård tid

Jasmin Gabay har tidligere fortalt om den hårde tid, hun og Niclas Bardeleben sidste år var igennem. Først i forbindelse med fødslen af deres søn, Elias, der viste sig at være født med en kronisk nyresygdom.

Kort efter fødslen blev Niclas Bardeleben indlagt med en angstrelateret depression, og som om det ikke var prøvelser nok for den lille familie, måtte de også kæmpe mod boligmarkedet, inden de til sidst endelig kunne flytte ind i drømmehuset.

Derfor har de glædet sig enormt til at kunne fejre brylluppet.

Vielsen blev fejret med at kæmpe kys. Foto: Louise Mia Photography

- Det var mildest talt lidt kaotisk sidste år, men oveni alt det, vi var igennem, syntes vi, der var noget fint i at blive lovformeligt gift, og så fejre det rigtigt, når vi var ud på den anden side, siger Jasmin Gabay og fortsætter:

- Nu er vi landet et rigtig godt sted, lige som vi havde drømt om, og egentlig synes vi, at det er dobbelt så fedt at kunne fejre brylluppet ovenpå en tid, hvor alt ikke ligefrem har været lutter lagkage. Man siger ligesom ja fra flere sider, end hvis alt bare var godt og nemt, hvis man kan sige det sådan, og det synes jeg er virkelig fint.

Utraditionelt

Selvom Jasmin Gabay og Niclas Bardeleben har glædet sig til at gå all in på bryllupsfejringen, håber de på et knap så traditionelt bryllup.

- Vi har opfordret vores venner til at fejre os på forskellige måder med små ceremonier eller indslag i løbet af dagen, for vi synes begge, det er utrolig kedeligt med almindelige taler, som varer hele middagen. Så i stedet for at holde en tale, håber vi på, at de vil lave noget i løbet af dagen, sagde Jasmin Gabay.

Jasmin Gabay er både kendt fra 'Den store bagedyst' og fra Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

Bruden har også gjort sit for at gøre det utraditionelt. Hun har nemlig valgt at skifte mellem hele tre kjoler på dagen.

- Jeg kan ikke styre mig, griner hun og fortsætter:

- Jeg har hele tiden vidst, at jeg ville have en vielseskjole og en dansekjole, og da jeg så kunne se, at det blev 30 grader, gik Buch Couture, der har stået for mine kjoler, i gang og på magisk vis fik de syet en kjole, der passer helt perfekt. Så nu bliver der tre kjoler, og jeg kommer ikke til at omkomme af hedeslag.