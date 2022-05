Jeanette Ottesen hårdt ramt

I slutningen af marts afslørede den tidligere elitesvømmer Jeanette Ottesen, at hun er gravid og venter sit andet barn sammen med ægtemanden, svømmeren Marco Loughran.

Men at være gravid anden gang har bestemt ikke været en dans på roser for den 34-årige svømmestjerne.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Danish Beauty Awards.

Her lod hun vide, at hun endelig har det godt igen, efter hun har kæmpet med sygdom de første mange måneder af graviditeten.

- Endelig går det godt. Jeg har haft nogle lidt hårde måneder, og jeg har været lidt presset. Men nu har jeg det godt igen, sagde hun med et smil og uddybede, hvordan hun har kæmpet i den første del af graviditeten:

- Jeg har bare haft det rigtig dårligt og været rigtig syg i to måneder i streg. Så alt det, jeg har skullet lave, der har det været sådan, at jeg har taget et fjæs på, og så gør man det, og så går man hjem og kaster op bagefter. Jeg har haft nogle rigtig hårde måneder, men nu har jeg det godt igen - tror jeg, lød det videre fra Ottesen.

Jeanette Ottesen er lettet over, at det endelig går fremad, og at hun oplever færre symptomer i sin graviditet. Foto: Henning Hjorth

Glæder sig meget

Jeanette Ottesen har i forvejen datteren Billie med sin mand, og hun ser frem til at blive storesøster.

- Billie bliver ved med at spørge, hvornår baby kommer ud, og så siger jeg: 'Mor skal være rigtig stor, før baby kommer ud', så det er svært at forklare hende det, men hun glæder sig meget til, at hun skal være storesøster, lød det fra Jeanette Ottesen.

Ottesen, der stolt viste sin voksende babybule frem på den røde løber, kunne ligeledes fortælle, at hun er halvvejs i graviditeten.

Hun og Marco Loughran er da også begyndt at tale om navne til den lille ny.

- Vi er begyndt (at tale om det, red.). Men det er svært, og jeg tror, vi afgør det, når den kommer ud, lød det fra Ottesen, der dog endnu ikke havde lyst til at afsløre, hvorvidt det er en lille pige eller dreng, der er på vej.