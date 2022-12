Jeanette Ottesen skal skilles

Det er slut mellem Jeanette Ottesen og Marco Loughran.

Det fortæller den tidligere svømmer selv i et opslag på Instagram.

'Nogle gange forløber livet ikke, som man havde drømt om. Marco og jeg skal skilles, da vi ikke længere deler de samme værdier og ønsker til dét at være i et ægteskab,' skriver den tidligere svømmer og fortsætter:

'Det er selvsagt et voldsomt sted at være, særligt som nybagt mor, og lige nu er mit fokus på mine børns og min trivsel - og samtidig betyder det meget for mig, også at fortsætte med at være der for mine klienter.

34-årige Jeanette Ottesen og den ét år yngre Marco Loughran, der også selv er svømmer, blev gift i 2017.

Sammen har de datteren Billie-Mai fra december 2017 og sønnen Harley, der kom til verden for lidt mere end to måneder siden.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra det tidligere ægtepar.