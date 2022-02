- Jeg blev skubbet ud over kanten

Det har altid været lidt af en drøm for Merete Mærkedahl at medvirke i Cirkusrevyen. Men midt i scenelyset følte hun pludselig panikken stige og svimmelheden ramme. Så meget at hun ikke kunne se sig ude af situationen.

Det fortæller hun i et langt interview med TV 2.

Da den 40-årige skuespillerinde, der blandt andet er kendt for sin medvirken som Otilia i 'Badehotellet' og for sin sejr i 'Vild med Dans', mistede sin mor, ramte en stor sorg.

Tabet af moderen skete lige inden det, der skulle blive en af de travleste karrieremæssige perioder i den 40-årige skuespillerindes liv.

Da hun ikke kunne komme ud af en kontrakt om et projekt i begyndelsen af 2022, blev det for meget.

- Det skubbede mig ud over kanten, fortæller hun til TV 2.

Merete Mærkedahl debuterede i 2021 på scenen i Cirkusrevyen, hvor hun spillede sammen med kendte navne som Lisbet Dahl, Niels Olsen og Ulf Pilgaard.

Heldigvis fik hun hjælp, da presset blev for stort.

Cirkusrevyen kaldte ekstra skuespillere ind, og 'Badehotellet' rykkede en uges optagelser. Det gav Merete Mærkedahl en måneds pause.

- Det er altid en selv, der føler, at det er et nederlag eller en fejl. Og det er jo fuldstændig åndssvagt. For vi er jo bare mennesker. Og livet indhentede mig, siger hun til TV 2.

Pausen gav skuespillerinden overskud til at filme den niende sæson af 'Badehotellet' uden problemer, og til maj er hun klar i den nye sæson af Cirkusrevyen.

- Det er simpelthen verdens bedste arbejdspladser. De kunne se, at det ikke ville gå. Og de ville gerne passe på mig, fortæller hun til TV 2.

Den nye sæson af 'Badehotellet' har premiere den 7. februar på TV 2, og kan allerede nu streames på TV 2 PLAY.