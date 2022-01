- Jeg blev en skidt udgave af mig selv. Mistede madglæden, fik forstoppelse og lignede af den grund en, der var gravid i femte måned, og til sidst måtte jeg hvile mig to gange om dagen. Jeg brændte helt ud.

Sådan beretter 51-årige Mette Blomsterberg til Ekstra Bladet om de tre uger, hvor hun medvirkende i TV 2's 'Junkfood-eksperimentet'. Her har fire kendte danskere i tre uger levet udelukkende af junkfood - burgere, pizza, hotdogs og grillmad med fritter.

Tv-stationen vil så i samarbejde med professor Bente Klarlund undersøge, hvordan massivt indtag af junkfood påvirker vores helbred.

Ud over Blomsterberg er det 'Kandis'-sangeren Johnny Hansen, tv-vært Christian Degn og den tidligere håndboldspiller, nuværende personlig træner, Rikke Hørlykke, der har sagt ja til diæten.

De konkrete resultater af eksperimentets konsekvenser undlader vi at afsløre her.

Ved at brække sig

- Jeg er chokeret over, hvor hurtigt det gik ned ad bakke. Jeg er et madøre, der normalt tænker på mad 24 timer i døgnet, og som elsker al veltilberedt mad, men jeg var ved at brække mig over de burgere og pizzaer. Det var så ufatteligt ensformigt både i smag, struktur, konsistens og temperatur, siger Blomsterberg.

Mette Blomsterberg, Johnny Hansen, Rikke Hørlykke og Christian Degn i gang med eksperimentet. Foto: TV 2

Hun gjorde sig mange overvejelser, inden hun sagde ja til at medvirke.

- Jeg tænkte meget over, hvad der kunne ske. Det interessante ved eksperimentet er, at det primære fokus ikke var på, hvad der sker med vægten, men hvad der sker inde i kroppen. Men jeg tænkte på, om jeg måske fik en tagsten i hovedet på eksperimentets sidste dag og så døde uden at have fået ordentlig mad i tre uger, siger hun halvt i spøg og bliver så alvorlig:

- Jeg interesserer mig for vores madkultur og er på ingen måde hellig, men jeg tror på sund fornuft og god, hjemmelavet mad, hvor man er sammen om et måltid. Det er med til at give maden værdi på flere planer. Sådan er det ikke med junkfood. Jeg tænkte, at det ville blive frygteligt for mig ikke at kunne spise det samme som familien i tre uger, og det var det.

Satte kroppen på spil

- På den anden side tænkte jeg så, at det er et vigtigt emne at sætte fokus på. Vi bliver nødt til at tale om, hvad det gør at spise så forkert, så jeg 'satte min krop på spil' for at sætte fokus på en vigtig samfundsopgave, siger Mette Blomsterberg.og fortsætter:

- Der er jo bekymrende mange, der lever rigtig skidt - man kan ikke nå alle, men kan man få nogle til at tænke sig ekstra om, er det eksperimentet værd.

Hun fortæller, at det tog omkring en måned efter eksperimentets ophør, før hun følte sig som sit gamle jeg.

- Det bedste ved, at det sluttede, var, at jeg igen kunne sætte tænderne i alt det knasende og farverige, som jeg havde savnet så meget, siger hun og og tilføjer, at hun da selvfølgelig fortsat nu og da, kan finde på at købe en pizza eller noget andet ’hurtig’ mad.

- Men det er noget, der sker sjældent. Det bliver ikke en del af hverdagen hos mig.

'Junkfood-eksperimentet' har premiere 27. januar på TV 2.