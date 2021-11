- Jeg er blevet single

Den kendte tv-vært Stéphanie Surrugue er atter single.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da hun mødte op på den røde løber forud for fredagens 'Vild med dans'.

Forholdet til hendes franske kæreste, som hun har mødt, imens hun boede i Paris, er således bristet.

- Jeg er jo blevet single, siger hun og fortsætter.

- Det holdt ikke, men jeg er en glad single.

Stéphanie Surrugue fortalte samtidig, at det er lidt tid siden, at forholdet sluttede.

- Nu er jeg klar til at sige det højt. Men jeg er glad, og jeg har en ejerlejlighed. Jeg har købt en bil, siger hun med et smil.

Har købt lejlighed

Torsdag kunne tv-værten fortælle på sine sociale medier, at hun har købt sin egen lejlighed i København, og at hun nu kan kalde sig boligejer for første gang.

- Jeg har aldrig prøvet at kaste anker på den måde. Men det er en frihed, og jeg har bygget noget op. Nu har jeg mit eget fort i stedet for hele tiden at bo i en kuffert. Det er fedt.

- Nu ved jeg, at hvis jeg skal ud i verden igen, så kan jeg fremleje den, og det giver en tryghed, og jeg har en form for struktur. Tidligere har jeg været bange for det, men nu har min mor diagnosticeret tilstanden voksen i en alder af 42 år, griner hun.

For et par måneder siden fortalte Surruge, at hun flyttede hjem til Danmark, efter hun har boet i Paris i en årrække, hvorfra hun har arbejdet som korrespondent.