- Jeg er 'blown-away'

Janni Pedersen har haft et tårevædet afsked med 'Go' morgen Danmark' og er vanvittig taknemmelig for tiden med holdet, programmet og seerne

Fredag bød på den sidste vagt for Janni Pedersen på morgenprogrammet 'Go' morgen Danmark'. Efter ti måneder skal den populære vært nu tilbage til TV2 News efter at have været udlånt.

Og det var da også en svær afsked for Janni Pedersen, der har været utrolig glad for jobbet på kanalen.

Under udsendelsen fortalte hun, at det var blevet meget påvirket af den sidste vagt.

- Jeg kom jo lige til at græde i pausen, Steen (Langeberg, red.), og så kom hun op og sminkede mig, og nu kan jeg mærke, at nu bliver jeg helt sprød igen, lød det i programmet.

Tv-vært i tårer: - Tænk at jeg står og flæber

Søde beskeder

På de sociale medier er der siden afskeden strømmet ind med søde beskeder til den afgående vært.

'Du har været knald go på go morgen Danmark, stort tab at du stopper', skriver en.

'Du har været så go Jannie elsker dit herlige grin som kommer lige fra hjertet', lyder det fra en anden.

'Du vil helt sikkert også være savnet - på skærmen og hos dine kollegaer', skriver en tredje sammen med mange andre.

Til Ekstra Bladet fortæller Janni Pedersen om den sidste dag hos 'Go' morgen Danmark'.

- Jeg har faktisk slet ikke set alle beskederne, siger hun med et grin og fortæller, at dagen har været fyldt med at sige farvel til de gode kollegaer og holdet bag samt drikke en skål cava.

Vil gerne tilbage

Hele dagen har været meget følelsesladet for Janni Pedersen.

- Jeg er enormt rørt. Det blev jeg også, da jeg sad inde i fjernsynet. Jeg havde slet ikke forventet, men der i pausen brød jeg helt sammen. Jeg er helt forelsket i det program, og jeg er forelsket i holdet bag, fortæller hun.

- Jeg er helt blown-away, lyder det.

- Regner du med at vende retur, nu når du er blevet så vild med programmet?

- Jeg har tilbudt mig som afløser, så jeg regner da med, at de ringer. Men jeg har jo et fast job, det er der nogle af de andre afløsere, der ikke har. Så jeg har ikke noget imod, at de prioriterer dem, selvom jeg selvfølgelig gerne ville have vagter.

Værtstjansen var været noget anderledes, end når Janni styrer nyhederne på TV2 News, og det er noget, der har været en kæmpe gave.

- Jeg havde da aldrig troet, at jeg skulle lave så mange skøre ting på tv, eller at jeg skulle få lov til at smovse så meget lækker mad, som jeg har gjort, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg har taget seks kilo på, så jeg skal have en helt ny garderobe, fortæller hun.

Tilbage på nyhederne

I næste uge er Janni Pedersen tilbage som nyhedsvært.

- Det er som at cykle, og jeg glæder mig til at komme tilbage til den station, jeg har været på i 20 år, siger hun og deler den måske eneste ting, hun ikke vil savne ved 'Go' morgen Danmark'.

- Da uret ringede klokken 4.15, tænkte jeg da: 'Thank god, det er sidste dag', men ja, så kommer man jo derind og sidder og taler og griner. Jeg kunne virkelig ikke have haft en bedre afslutning, lyder det.

