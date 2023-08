- Jeg er dårlig til dirty talk

Der blev talt om sex på Smukfest fredag aften. Her fortalte Cecilie Beck blandt andet om erfaringer med fræk snak under sex, mens Emil Thorup underholdt med et historie om lydløse orgasmer

Vi taler ikke nok om sex.

Derfor var der fredag 'LetsTalkAboutSex' på Smukfest, hvor Cecilie Beck, Emil Thorup, Mathilde Mackowski, der er stifter af Sinful, samt Anders Breinholt var samlet for at tale om alt fra de bedste sexstillinger til bedste steder at dyrke elskov.

Et af emnerne var dirty talk, og der var der lidt uenighed blandt folkene på scenen.

Mens Anders Breinholt fik indrømmet, at han bliver lidt mere følsom og kan finde på at udbryde 'jeg elsker dig' under akten, så er dirty talk slet ikke noget, Cecilie Beck ifølge hende selv kan finde ud af, selvom hun eller synes, at det både er 'latterligt og lækkert'.

- Det sjove er, at jeg har prøvet at praktisere det selv, og jeg er så dårlig til det, fortalte tv-værten grinende fra scenen.

- Det var, fordi jeg tænkte, at han måske også ville høre mig dirty talke. Men jeg bliver helt forlegen og 14 år. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg er så dårlig til det, fortsatte hun.

Emil Thorup, der styrede løjerne, gav hende ret og kaldte dirty talk for 'noget af det meste grænseoverskridende' i forhold til sex.

Der var både plads til grin og seriøsitet under fredagens event. Foto: Per Lange

Lydløs orgasme

Også Thorups egne erfaringer blev der talt om til fredagens event.

Her fortalte han, hvordan han ikke siger mange lyde under sex, og det stammer helt tilbage fra hans ungdomstid, hvor han boede hjemme i et lille hus med meget tynde vægge og værelser tæt op ad både forældrene og søskende.

- Væggene var jo bare lavet af papmaché og spyt, så jeg kan simpelthen fuldføre den bedste orgasme uden lyd, sagde han.

Til samme event fortalte Anders Breinholt om en pinlig episode, hvor hans ti-årige datter opdagede ham og hustruen Line midt i sex-akten. Det kan du læse her.

Cecilie Beck, Anders Breinholt, Mathilde Mackowski og Emil Thorup snakkede om sex i en lille time. Foto: Per Lange

