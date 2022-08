- Jeg er et luksus-rocksvin

Anders 'Anden' Matthesen er blandt de mange, mange kendte mennesker, der i denne uge har taget turen til Skanderborg for at nyde en uge i bøgeskoven.

Da Ekstra Bladet fanger Anders Matthesen i backstage-området, fortæller han, at han har været gæst på Smukfest i godt 20 år, men han betragter sig ikke som en klassisk festivalgænger.

- Jeg er det, man kalder et luksus-rocksvin, så jeg bor på hotel i Aarhus. Det har jeg altid gjort. Jeg er kommet her i måske 20 år, hvor vi startede med at lave standup for Ekstra Bladet på den gule vogn dengang.

- Det gjorde vi, indtil det blev en ting, man tog alvorligt, og man blev inviteret indenfor i teltene og på scenerne. Vi stod med Klassens Tykke Dreng, Roben & Knud og de der, indtil vi blokerede hovedindgangen med det crowd, vi samlede.

- Det var de sjove år; Langeland, Midtfyns, Skanderborg. Men jeg er ikke sådan en, der nogensinde er taget på festival selv. Jeg er heller ikke taget på Roskilde i min ungdom. Det er navnlig Skanderborg, jeg synes er fantastisk på grund af hyggen, siger han i en lind talestrøm, som man skal hedde Thomas Blachman for at kunne matche.

Anders Matthesen er vild med Smukfest, men vil ligeså gerne sidde ved et bord med en øl og snakke, som han vil se koncerter. Foto: Anthon Unger

Rockere passede på

Da Ekstra Bladet mødte Torben Chris, fortalte han en festivalanekdote om, hvordan han havde spist pizzaslices af en nøgen mand. Heino Hansen fortalte, hvordan han nær var blevet taget som gidsel på Skanderborg Sø. Adspurgt om Anders Matthesen mon har en anekdote, tøver han.

- Er du sindssyg, jeg har nogle stykker, men jeg tror ikke, det er noget, ungerne skal læse om. Jeg har fandeme haft det godt, siger han.

Derefter begynder han at fortælle en historie om to fyre i boksershorts, der vikler sig ind i plastiksofaer- eller stole og stanger hinanden, som var de hjorte. Han virker som en, der godt selv kan mærke, at hans historie hænger i håndbremsen, hvorfor han alligevel åbner lidt op.

- Men no shit. I gamle dage var jeg den sidste, der gik hjem. Jeg har ligget og sovet henover bordet i de der medarbejdertelte, hvor jeg er faldet i søvn med to rockere fra Albertslund, der har siddet og holdt øje med, at der ikke skete mig noget, inden jeg vågnede til Shu-Bi-Dua klokken 11.

- Jeg er blevet kørt ud til Radisson og er blevet væltet ud af en taxa og tænkt: 'Det ligner Falkoner (Allé, red.) på Frederiksberg, så skal jeg bare 20 skridt den vej, så er jeg hjemme'. For pludselig at stå ved Ceres og tænke, der er noget galt. Ja ja, jeg er vild med festivaler, griner han og tilføjer:

- Det er herligt at se alle dem, der ligger i mudderet og er glade. Det er fedt.

- Den historie, du lige fortalte, hører den til i kategorien 'det skal du ikke skrive, for det skal mine børn helst ikke læse'?

- Det kan du godt skrive. Det var jo ikke så slemt.