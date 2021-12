- Jeg er heldig

Thomas Buttenschøn er glad for, at han i kølvandet på de seneste mange aflyste koncerter under coronapandemien ikke er lige så hårdt ramt på pengepungen som nogle af sine kollegaer

Den kendte sanger og tv-vært Thomas Buttenschøn trækker vejret helt ned i maven, da snakken falder på corona til premieren på den nye film om prinsesse Diana mandag i Hellerup.

36-årige Buttenschøn, der var troppet op på den røde løber sammen med sin kæreste, tv-værten Mille Gori, lagde ikke skjul på sin frygt for at få aflyst en kommende turné, der skal foregå i 26 danske byer i starten af næste år.

- I dag snakkede jeg med min booker, og de ting, jeg skulle have lavet i den her uge, bliver aflyst, men til gengæld er jeg kommet tilbage på Zoom, hvor jeg skal spille en koncert, sagde han og tilføjede:

- Det er skørt, fordi jeg troede, at jeg var færdig med det sidste år. Da jeg blev spurgt, om jeg ville spille for en virksomheds medarbejdere over Zoom, var min reaktion: Tjoooh, det kan jeg vel godt. Det er sindssygt mærkeligt, og det er ikke sjovt ikke at få lov til at spille.

Men når det så er sagt, priser musikeren sig lykkelig for, at han trods aflyste koncerter i den seneste tid ikke er blevet lige så hårdt ramt økonomisk, som han har oplevet det med nogle af sine kollegaer.

- Jeg var en af de heldige, fordi det har været virkelig svært for mange af mine kollegaer, og jeg har haft rigtig ondt af dem, fortæller Buttenschøn og tilføjer, at hans økonomi ikke har lidt i samme grad som kollegaerne.

Musikeren synes, han har været heldig i forhold til sin økonomi set i lyset af de mange aflyste koncerter den seneste tid på grund af coronavirus. Foto: Aleksander Klug

Mens Thomas Buttenschøn håber på flere live koncerter i det nye år, hvor han kan få lov til at fyre den af foran publikum, drømmer Mille Gori om at rejse udenlands sammen med sin kæreste.

- Jeg håber faktisk, at vi får en selvvalgt ferie, hvor vi sammen beslutter, at vi skal ud og rejse et sted, som vi selv har valgt, og som ikke er en påtvunget ferie, fordi det er det eneste sted i verden, man må rejse hen, siger Mille Gori.

Thomas Buttenschøn og Mille Gori har dannet par siden 2017, og i 2019 gik Thomas Buttenschøn på knæ og friede til sin kæreste.