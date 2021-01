- Jeg er ikke altid den letteste at leve sammen med

Livet som popstjerne kan nogle gange være et paradoks, fortæller Christopher.

Mens man udlever sin drøm om at optræde og rører folk kloden over med sin musik, som udspringer indeni, skal man stadig være der for dem derhjemme og passe og pleje sine nære relationer.

Og det kan nogle gange være vanskeligt at forene, mens man er på farten.

Den følelse, der opstår i det paradoks, udtrykker Christopher i sin spritnye single, 'Good to Goodbye', hvor han er akkompagneret af den svenske sangerinde Clara Mae på vokal.

- Det er på alle måder et super egoistisk og selvcentreret liv at være på tour - eller bare det at være i gang med nyt album - man kan ikke bare flyve verden rundt og være væk i flere måneder, uden at det kan give gnidninger, forklarer Christopher.

- Det kan godt være, at det hele ser perfekt ud på Instagram, og det kan godt være, at der er et glansbillede af, hvordan mit liv er, men der er op- og nedture i alle forhold - også i mit, fortæller den prisvindende popstjerne.

Christopher lever og ånder for musikken, som har bragt ham kloden rundt.

- Mit hoved er fyldt med musik, og der er nærmest ikke plads til noget andet. Jeg ved godt, at jeg ikke altid er den letteste at leve sammen med, for der er bare musik i knolden på mig nonstop, så man skal have en god portion tålmodighed, siger han.

- Jeg vågnede for eksempel i nat, fordi jeg havde en sang i hovedet, som jeg gik ind og skrev på fra klokken 03 til klokken 05. Jeg kunne ikke sove, fordi hovedet kørte på højtryk, fortæller han med et grin.

Christopher har lært at økonomisere med sine kræfter, så der er plads og overskud til at være både udøvende artist, ven, søn, bror og ikke mindst ægtemand og vordende far.

- Det går ikke heller, at man er en slatten agurk, hver gang man kommer hjem. Mine venner, min familie og min kone har også fortjent mig, når jeg er på toppen og sprængfyldt med energi, siger Christopher, som fluks tilføjer:

- Det har dog aldrig været den store udfordring for mig, og jeg har heller aldrig haft dårlig samvittighed, når jeg er kommet hjem, og tænkt, at nu skal jeg bare være verdens bedste bror eller søn eller kæreste.

- Jeg gør det så godt, jeg kan, og føler, jeg er ret god til at være til stede, nærværende og i nuet, fortæller han.

Coronapandemien har aflyst mange af Christophers koncerter, så tiden har han brugt hjemme med sin højgravide hustru, Cecilie Haugaard. - Jeg har nydt tætheden og nærheden, og det har været en sindssygt fed tid, at hun er gravid, og man kan være så meget sammen, fortæller den populære popstjerne. Foto: Petra Kleis/Free

Det seneste års tid har Christopher været mere hjemme, end han nærmest har været siden gennembruddet i 2012, men det nye nummer, 'Good To Goodbye', skrev han faktisk inden, at den verdensomspændende coronapandemi for alvor fik fat.

Efter den ramte, har sangen fået et andet perspektiv, bemærker han.

Inden handlede den om den distance, der kan opstå i et forhold - nu handler den om den distance, der er opstået til omverdenen.

- Lige nu har jeg på en eller anden måde sagt 'goodbye' til livet som turnerende musiker, fortæller Christopher.

- Jeg havde så mange fede turnéer og shows at se frem til. Jeg havde for alvor fået hul på markedet i Korea, og det momentum var jeg nødt til at sige farvel til - det var virkelig hårdt, og jeg ved ikke, hvordan det ser ud på den anden side.

- Jeg var på alle måder klar til at sige farvel til 2020, men på en eller anden måde føles starten på 2021 lidt, som om at 2020 er gået i forlænget spilletid.

Christopher fik selv konstateret den smitsomme sygdom i november midt under en akustisk tour i Danmark og måtte aflyse de resterende shows.

Han har været uhyre opmærksom på retningslinjerne, men blev alligevel ramt.

Hvorfra aner han ikke.

Men heldigvis fik han ingen symptomer og fik hverken smittet sit band eller sin gravide hustru.

Parret er ekstra påpasselige, især nu hvor nedtællingen virkelig er begyndt frem mod fødslen.

- Det ville være forfærdeligt ikke at være med til den, hvis man lå med corona eller var i isolation, siger Christopher.

For den er nemlig starten på et nyt eventyr.

- Jeg har glædet mig i mange år, og det har Cecilie også. Man ved ikke, hvad der rammer en, før man står med den lille trold i armene, jubler Christopher.

- Det barn, der kommer ud, hvem end hun er, er verdens heldigste at have Cecilie som mor. Hun bliver en fuldstændig fantastisk mor! Og så må man jo derfra gøre det så godt, som man overhovedet kan. Jeg har i hvert fald intentionen om at vinde prisen for årets far også.

Det er et længe ventet ønskebarn, der er på vej, og parret er så parate, som man overhovedet kan være.

- Det bliver helt et nyt kapitel. Et kapitel, hvor man som førstegangsforældre er fuldstændigt grønne, men det har været en problemfri graviditet, siger Christopher.

- Cecilie har haft det mega godt, så jeg har det sådan, at når alt andet har været fuldstændig smertefrit og smooth, hvorfor skulle forældreskabet så ikke også blive det.

- Det er virkelig noget med at tage det en dag ad gangen. Men jeg tror, at det allervigtigste er, at Cecilie og jeg er i sync, er tætte, har de samme værdier og har forventningsafstemt.

Nummeret 'Good to Goodbye' har fået endnu et perspektiv med den lille ny på vej.

- Jeg og vi kommer til at sige farvel til nogle ting - det er nok det, der bliver den største udfordring for mig i hvert fald, at der ryger noget spontanitet, noget impulsivitet og noget frihed.

- Men det bliver forhåbentligt erstattet af noget, som er 10.000 gange federe, siger Christopher.

'Good to Goodbye' markerer mange ting både professionelt og på privatfronten.

Nummeret er med på hans kommende album, der lander engang til foråret, og som forhåbentligt kan spilles live til sommerens koncerter og festivaler - med Christophers to piger backstage.

Er musikscenerne fortsat lukket ned, har Christopher tænkt sig at vende situationen til noget positivt og tage hul på nogle af de andre projekter, han knokler på.

Under den første nedlukning havde han nemlig plads i kalenderen til at takke ja til sin første filmrolle.

Det bliver som kokken Svend i Mehdi Avaz' kommende feel good-drama 'Toscana', som også har Anders Matthesen og Ghita Nørby på rollelisten.

- Jeg prøver virkelig, hver gang der lukker en dør, at åbne en ny og være positiv, progressiv og kreativ. Men jeg glæder mig selvfølgelig helt sindssygt meget til at komme tilbage på scenen, siger Christopher.

- Det er den vildeste følelse at kunne tage et marked ad gangen og sparke døren ind til et nyt territorie. Det er fantastisk at se sin musik vokse og rejse ud i andre lande og skabe minder for andre. Det er mere, end jeg nogensinde turde drømme om, og får mig bare til at sætte nye mål.