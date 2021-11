- Jeg er ligeglad med, hvad folk tænker

Ibi Støving er aldrig bleg for at give noget af sig selv.

Hun har optrådt splitternøgen på tv til 'Zulu Awards'. Tv-værten har også åbnet op om sit sygdomsforløb med dobbeltsidet nyresvigt i programmet 'Organer for livet' på DR.

For skal man have en troværdighed over for sit publikum og de mennesker, man arbejder med, må man sætte sig selv på spil og tage ejerskab, mener den 46-årige tv-personlighed.

- Jeg har Ibi med i alt, jeg laver. Folk vil altid have en mening om en, og man kan ikke være elsket af alle. Det vigtigste er, at man kan stå ved sig selv, siger Ibi Støving.

Trænger til tosserier

Det behøver dog ikke altid at være de store kampe, hun tager på sin kappe. Nogle gange er det bare god gammeldags underholdning, der skal til.

I det nye lørdagsshow 'Hvem holder masken' på TV 2 er hun som vært blot ambassadør for at give folk en pause fra den alvorstunge virkelighed, der har været gennem de sidste år med corona.

- Vi trænger til at være tossede og kigge på tossede ting, hvor vi ikke skal forholde os til særligt meget. Vi skal huske, at vi også er her for bare at blive underholdt og for at grine, siger hun om programmet, der er en dansk version af et oprindeligt sydkoreanske koncept.

Hiver fra sine jyske rødder

Her skal ti kendte danskere iklædt vilde kostumer synge og danse uden at afsløre deres sande identitet. Og med snart to årtiers erfaring som tv-vært er Ibi Støving vant til selv at tage en maske på, der passer til det arbejde, hun laver.

- Når jeg laver fjernsyn og kører over broen til Jylland, så nytter det jo ikke noget, at jeg påtager mig en københavnerkåbe. For den går bare ikke – især i Jylland, griner hun og fortsætter:

- Så hiver jeg mere fra mine jyske rødder, fordi så føler folk sig mere trygge, siger Ibi Støving, som stammer fra Aarhus.

Hun mener, at man lige så godt stå hundrede procent ved, hvem man er. En læring, Ibi Støving for alvor fik øjnene op for under et alvorligt sygdomsforløb.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ibi Støving er vært på 'Hvem holder masken' og er efterhånden en erfaren vært. Men alvorlig sygdom truede med at slutte det hele. Foto: Nicolas Tobias Folsgaard

Dobbeltsidet nyresvigt

I 2015 blev hun indlagt med dobbeltsidet nyresvigt, og i en periode svævede hun mellem liv og død.

- Da tænkte jeg, at hvis jeg overlever det her, så skal jeg holde op med at gå op i, hvad andre mennesker mener om mig. For det HAR jeg gjort. Det kan man vitterligt ikke gå op i, når man ligger dér.

- Efter at jeg overlevede nyresvigtet, er jeg bare kommet frem til, at nu gælder det om, at så længe jeg kan være i det, og så længe jeg synes, jeg kan gøre et godt stykke arbejde og komme ud med et budskab, så er jeg ret ligeglad med, hvad andre tænker, siger hun.