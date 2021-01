- Jeg er også blevet krænket

Jes Dorph-Petersen afviser anklagen om, at han skulle have tvunget sig til sex tilbage i 2001.

Det fortalte han onsdag aften, da han gæstede 'Aftenshowet' på DR1.

- Nej, det passer ikke. Det er en løgn, som anmelderen har opdigtet, fortæller han, hvor han også fortæller, at han ikke har noget godt svar på, hvorfor kvinden har valgt at anmelde hændelsen.

Han fortæller samtidig, at han og kvinden havde sex samme aften, men at det var gensidigt fra begge parter og understreger, at hans udlægning af historien er den rigtige.

Når det kommer til den anden episode, så kan til gengæld ikke afvise, at han og en mandlig kollega skulle have gjort sig tilnærmelser overfor en kvindelig journalistpraktikant i 2003.

- Det er sandsynligvis sandt, for jeg kan ikke selv huske episoden. Med mit samtykke har TV2 afhørt det andet vidne i lejligheden, og han har bekræftet, at der er sket noget, hvor vi har gjort nogle tilnærmelser til kvinden, der var midt i 20'erne, fortæller han.

Jes Dorph-Petersen vidste ikke på daværende tidspunkt, at han opførte sig krænkende, og at han ikke har kommunikeret med de to kvinder om episoderne sidenhen.

- Jeg siger fra hjertet, at jeg var simpelthen ikke klar over, at det har lagt et så hårdt pres på dem, og at de har været så kede af det.

Jes Dorph-Petersen fortalte, at han ikke har sovet mere end tre timer natten til onsdag. Foto: Aleksander Klug

Spørgsmålstegn ved rettergangen

Det var en tydeligt berørt Jes Dorph-Petersen, der sad i DR's 'Aftenshowet'-studie ved Rådhuspladsen i København, der udover at skulle stå på mål for anklagerne, også satte et stort spørgsmålstegn for retspraksisen bag den interne undersøgelse i TV2.

- Alle har krav på retfærdighed i alle livets aspekter. Det har jeg ikke haft i den her sag, fortæller Jes Dorph-Petersen.

Det irriterer ham, at der kun er to dømmende parter i sagen - TV2 og den ansvarlige for advokatundersøgelsen. Han føler også, at det er et angreb på ham, og at det er hans opfattelse, at man fra TV2's side har haft et behov for, at der faldt nogen for den her undersøgelse.

Det er også derfor, at han ikke skrev under på en tavshedklausul, og nu er gået i offentligheden med sin version af historien.

- Jeg er gået ud fordi, jeg også føler mig krænket over det her.

- Der er nok enormt mange, der vil blive sure, eller være lidt uenige, når jeg siger, at jeg faktisk også er blevet krænket. Jeg er blevet krænket af den undersøgelse, som har vendt og drejet argumenterne og gjort det til en sag, der stempler mig som krænker, lød det fra Jes Dorph-Petersen.

Den 61-årige vært har været gransket hukommelsen, og understreger, at der ikke kommer flere sager om ham og sexisme.

- Nej, det gør der ikke.

