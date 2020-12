I august kunne Sofie Linde annoncere, at hun er gravid for anden gang, og at hun og husbonden Joakim Ingversen igen venter sig en lille pige.

Da Ekstra Bladet møder hende på et virtuelt pressemøde i forbindelse med den nye sæson af 'X Factor', er maven svulmet godt op, men hun ønsker ikke at fortælle sin præcise termin. Blot at det sker i 2021.

Det stigende smittetryk i samfundet er noget, der bekymrer den populære værtinde, der er hunderæd for at blive smittet med coronavirus, da det kan få store konsekvenser for den kommende fødsel.

- Jeg er rigtig, rigtig, rigtig nervøs. Jeg er helt vildt bange for at få corona og skulle føde alene, siger Sofie Linde til Ekstra Bladet.

Derfor tager hun sig også alle de forholdsregler, hun kan komme i tanke om.

- Nu er vi blevet testet her til formiddag grundet pressemødet, og jeg tager det meget seriøst. Jeg ser ikke rigtig nogen mennesker, for jeg synes godt nok, at der er pres på pumperne lige nu. Det er uheldig timing med fødslen, siger Sofie Linde og understreger, at hun forsøger at gøre sit for at undgå smitte.

- Jeg tager på ingen måde chancer, og jeg tager forholdsreglerne sindssygt alvorligt. Jeg holder afstand, er nærmest isoleret derhjemme med min familie og julen bliver anderledes, end vi planlagde. Det er bare en fucked up tid, siger hun.

Dommertrioen vil i år bestå af dj'en Martin Jensen, Nanna 'Oh Land' Fabricius og Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt

Ikke livsvigtigt

Sofie Linde fortæller dog, at hun godt er klar over, at der er andre, der står i en langt værre situation end hende.

- Jeg har heldigvis ikke noget med hjertet eller en livsvigtig operation, der skal sættes på hold. Jeg får lov at føde og forhåbentlig på en fødestue, men jeg ville godt nok være ked af at være der alene.

Værtinden er i forvejen mor til datteren Trine, der kom til verden i februar 2018. Dengang havde hun en masse forestillinger til, hvad det vil sige at være mor. Den tilgang er ændret til barn nummer to, hvor hun for første gang skal have en 'rigtig' barsel.

- Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg skal amme, sove og skifte bleer og bare nyde den uden for mange planer. Sidste gang besluttede jeg mig jo for, hvilken mor jeg ville være, inden jeg blev mor. Nu tænker jeg mere, at jeg vil se, hvad der sker og hilse på barnet først, siger Sofie Linde og fortæller om sin manglende lyst til at afsløre terminsdatoen:

- Jeg vil ikke sige, hvornår jeg føder, for det er så nedtur at gå og vente på en termin i forvejen, så hvis andre også skal vente med, så bliver det bare endnu værre. Men det er bliver en 2021'er.

Den nye sæson af 'X Factor' vil have Sofie Linde som vært frem til de liveshows, der starter 26. februar. Her vil entertaineren Melvin Kakooza tage over.