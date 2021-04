- Jeg er så lykkelig

6. april er en glædes dag for de liberale erhverv rundt omkring i Danmark.

Langt de fleste steder har frisører, skønhedsklinikker og andre liberale erhverv nemlig måttet slå dørene op igen med den ene betingelse, at kunderne kan fremvise et gyldigt coronapas.

En af dem, der igen har måttet åbne sin forretning, er kendisfrisøren Dennis Knudsen. Han har i dagens anledning sørget for rød løber og ekstra godt humør til de mange kunder, der har brug for en klipning efter mange måneder, hvor de har måttet se til, imens håret er vokset i mere og mere vilde retninger.

Det har ført til travlhed i salonen.

Dennis Knudsen prøver igen

- Vi koger herinde, og det har været virkelig travlt. Vi er blevet fuldstændig væltet af kunder, der gerne vil klippes, lyder det fra Dennis Knudsen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen, mens han er i fuld gang med at tage imod kunder i salonen.

- Det er en rigtig dejlig følelse at være tilbage efter tre en halv måned. Det har jeg set rigtig meget frem til, og så er det jo også en dejlig følelse at være helt booket. Kunderne er jo også lykkelige, og der er mange af dem, der virkelig trænger til at blive klippet, så det er jo skønt at kunne hjælpe dem, siger han.

Der er travlt i Dennis Knudsens salon i dag i det indre København. Privatfoto

Tabte mange penge

57-årige Dennis Knudsen var da også begyndt at kunne mærke nedlukningen på pengepungen.

- Jeg er så glad og lykkelig over, at vi endelig kan åbne. Det er virkelig tiltrængt at få noget økonomi ind i salonen, for de sidste måneder har jeg tabt 100.000 om måneden uden at få kompensation, så det løber jo i den grad op, og så er jeg også glad på alle mine frisører og makeupartisters vegne, siger han.

- Det er to måneder for sent

Ifølge Dennis Knudsen har det fungeret upåklageligt, når han har bedt om at se kundernes coronapas i løbet af den første genåbningsdag.

- Det fungerer jo rigtig fint med det her coronapas, og alle har haft styr på det, siger han og fortsætter:

- Jeg har jo råbt og skreget på det i tre måneder, så det er dejligt, at der endelig bliver gjort noget ved det. Det er selvfølgelig irriterende, at der er denne her ekstra ting, som kunderne skal tænke over, inden de kan komme ind i salonen, men hellere det, end at vi skal blive ved med at have lukket.

Dagen igennem har man kunnet se kilometerlange køer til testcentre rundt omkring i Danmark, og det er heller ikke gået Dennis Knudsens næse forbi.

- Vi har faktisk haft et par kunder, der havde tid, men som ikke kunne nå det, fordi der simpelthen var så lang kø ved testcentrene. Det håber jeg bliver bedre efterhånden.

Scorer millioner: Sælger til overpris