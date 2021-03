Stine Buje er i chok over, at hendes veninde og samarbejdspartner Fie Oppenhagen Arildsen ikke har kræft

- Jeg er simpelthen i chok.

Sådan lyder det fra forfatter og foredragsholder Stine Buje, der ad flere omgange har lavet foredrag sammen med Fie Oppenhagen Arildsen, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

I forbindelse med foredragene har influencer Fie Oppenhagen fortalt åbent om livet som kræftsyg og at leve med uhelbredelig livmoderhalskræft i en ung alder.

Siden har Ekstra Bladet dog kunnet afsløre, at den kræftdiagnose, som hun gentagne gange har fortalt åbent om på sociale medier, i diverse medier og til foredrag, er opspind. Fie Oppenhagen Arildsen har aldrig haft kræft, men er i stedet psykisk syg, lyder det i en udtalelse fra familien til Ekstra Bladet.

Familie om kendt influencer: Hun har ikke kræft

Den udmelding er kommet som et chok for Stine Buje, der har fået beskeden for kort tid siden.

- Jeg er ligeså chokeret som alle andre. Jeg har aldrig nogensinde set det her komme, og jeg er meget ked af det og påvirket af situationen, siger hun og fortsætter:

- Fie er ikke bare min samarbejdspartner, men også min veninde, og jeg havde aldrig i min vildeste fantasi set det her komme eller haft en fornemmelse af, at det var opdigtet, siger Buje og fortæller, at hun har været i kontakt med familien.

Det har Fie fortalt Fie Oppenhagen Arildsen har siden 2016 haft profilen Fiesenberg på Instagram. Den historie, hun har delt, har været, at hun i 2013 blev diagnosticeret med livmoderhalskræft, som i begyndelsen så ud til at kunne helbredes. Siden har hun dog fortalt om, hvordan sygdommen bredte sig, og i et interview med Politiken, som blev bragt i januar 2019, fortalte hun blandt andet, at kræften nu var i fjerde stadie. Det betyder, at kræften er fremskreden, har bredt sig og ikke kan helbredes. - Selvfølgelig ville jeg ikke ønske, jeg var syg – især ikke for min familie, men jeg har fået et andet syn på livet, som jeg ville ønske, alle kunne få lov at få. Og når jeg er åben om tanker og deler dem på Instagram, er det, fordi jeg vil give den gave videre. Det er tit først, når vi bliver ramt, at vi opdager, hvad det hele handler om, sagde hun blandt andet i Politiken i den forbindelse. Fie Oppenhagen Arildsen har desuden deltaget i interviews med blandt andre Femina, 'Go' Aften Live' på TV2 og i 'Tabu' på P3. Hun har også deltaget i en række foredrag med forfatter Stine Buje, som også har skrevet bogen 'Bogen om livet', hvor Fie Oppenhagen Arildsen medvirker. Fie Oppenhagen Arildsens sociale medie-profiler er nu blevet lukket, fordi familien ønsker at passe på hende, oplyser de til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Får den hjælp hun skal

Stine Buje er dog hverken indebrændt eller bærer nag i forbindelse med situationen.

- Mine tanker går allermest til Fie og til familien, for det er en meget tragisk situation, det her, men det lykkelige, der kommer ud af den her situation, det er jo, at Fie nu får den rigtige hjælp for sygdommen, og det er det vigtigste i alt det her, lyder det fra Buje.

- Så du føler dig ikke udnyttet i det her? I har jo lavet en del arbejde sammen, hvor Fie jo også har fortalt en usand historie?

- Nej. Det gør jeg ikke. Jeg fokuserer på, at det er godt, at hun får den hjælp, hun har brug for, og jeg er glad for, at hun nu får hjælp. Jeg håber bare, at hun får det bedre, siger hun videre.

Foto: Privat

Ud over det har Stine Buje ingen kommentarer og henviser i stedet til et opslag på Instagram:

'Jeg er ligeså chokeret som alle andre over, at Fies kræftdiagnose viste sig at være opdigtet. Det eneste positive ved den tragiske situation er, at Fie nu kan få den rette hjælp. Jeg sender mine varmeste tanker og dybeste medfølelse til Fie og hendes familie, som jeg er i kontakt med,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg ved, at de ønsker sig ro til at fokusere på det, der tæller lige nu; nemlig at Fie får den hjælp, som hun har brug for. Jeg har stået på scenen med Fie flere gange i de seneste år. Ligesom hendes andre samarbejdspartnere har jeg aldrig haft mistanke om, at der var noget galt. Ved siden af vores fælles arbejde har jeg også udviklet et tæt venskab med hende. Derfor er jeg selvfølgelig meget påvirket af og chokeret over situationen,' skriver hun, mens hun samtidig takker for de mange beskeder, hun har fået den seneste tid.

Det gør Kræftens Bekæmpelse Pernille Slebsager, som er afdelingschef i Patientstøtte & Frivillige Indsats i Kræftens Bekæmpelse, oplyser videre til Ekstra Bladet, at de straks griber ind, når de bliver opmærksomme på misbrug af sagen. 'Så snart vi har en mistanke om, at der er risiko for misbrug af kræftsagen og Kræftens Bekæmpelses brand, søger Kræftens Bekæmpelse hurtigst muligt at bringe dette eventuelle misbrug til ophør', skriver hun og fortsætter: 'Kræftens Bekæmpelse tager stærk afstand fra, hvis nogen udnytter en sag som kræftsagen, som for rigtig mange mennesker er forbundet med både stor sorg, smerte og engagement'. For organisationen er det vigtigt fortsat at værne om den tillid, der er til dem og til de danskere, der deler deres historier og oplevelser med kræft. 'Kræftens Bekæmpelse nyder glædeligvis stor opbakning i befolkningen, og møder derfor også stor velvilje til at hjælpe til med af bedre forholdene for de kræftsyge og deres pårørende. Over 45.000 danskere arbejder således frivilligt for Kræftens Bekæmpelse og sagen', skriver hun og fortsætter: 'Endvidere deler en masse mennesker – kræftsyge som raske – deres oplevelser med hinanden gennem vores platforme. Vores samarbejde bygger helt igennem på gensidig tillid, og det er en tillid vi er stolt over og værner om, da den er et vigtigt element i at skabe tryghed for dem der kommer til os med deres private forhold.' Vis mere Luk

Ud over foredrag har Fie Oppenhagen Arildsen og Stine Buje blandt andet også samarbejdet om bogen 'Bogen om livet', hvor en række kvinder - herunder Fie Oppenhagen Arildsen - har fortalt deres historier om livet som alvorligt syge.