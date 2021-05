- Jeg følte mig som en kæmpe idiot

Deltagelsen i 'The Bachelor' bød på både godt og ondt for Casper Berthelsen

18 håbefulde kvinder har meldt sig til TV 2 Play-programmet 'The Bachelor' i håbet om, at de er 32-årige Casper Berthelsens drømmekvinde.

Det siger dog sig selv, at ikke alle 18 kvinder kan vinde hans hjerte - medmindre der er tale om et noget vildere realityprogram, end TV 2 har lagt op til.

Derfor var det heller ikke kun sjov og hygge, da optagelserne for et halvt års tid siden fandt sted. Det fortæller Casper Berthelsen til Ekstra Bladet.

- Det har været udfordrende på godt og ondt. Godt fordi jeg har mødt en masse dejlige mennesker, og jeg har fået givet den sidste rose til den sidste pige. Men der har også været svære ting undervejs. Det klart mest udfordrende var det følelsesmæssige. Det var langt mere udfordrende, end jeg havde forestillet mig, siger han.

Casper Berthelsen er uddannet officer og kaptajn i flyvevåbnet, men arbejder i dag som HR-partner i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Foto: TV2

'En kæmpe idiot'

Casper peger blandt andet på de mange kameraer og forventningsfulde produktionsfolk, der fulgte med, når han var på date med de mange kvinder, som også gerne ville lære ham bedre at kende.

- Og jeg gik jo virkelig ind til det her i et forsøg på at finde kærligheden, så der var bare et kæmpe forventningspres, der gjorde, at jeg havde følelserne helt uden på tøjet. Og man skulle samtidig forsøge at finde lidt rundt i de forskellige følelser for flere kvinder på samme tid. Det var bare svært.

Men én ting var alligevel hårdere end alle andre: roseceremonierne.

- Her skulle jeg stå i den situation, hvor jeg havde været på date med kvinder, der alle var så søde og smukke, og alligevel skulle jeg sende én af dem hjem. Det er jo præmissen for programmet, men jeg følte mig bare som den mindste person.

- De var der jo for min skyld og for at finde kærligheden med mig, så jeg følte mig bare som en kæmpe idiot. De blev jo også rigtigt kede af det, så det blev jeg da også selv, siger Casper og indrømmer, at det nok bliver hårdt at se programmet på skærmen, når den kører.

Casper Berthelsen er den første danske deltager i 'The Bachelor', som Petra Nagel står i spidsen for. Foto: Foto: Lotta Lemche / TV 2

Han føler dog, at han har truffet de rigtige valg i løbet af optagelserne, og han forventer ikke, at han kommer til at sidde hjemme i sofaen og fortryde sine valg.

- Jeg tog jo de valg af en årsag, da jeg stod i situationen. Så jeg har bare fulgt mit hjerte, slutter han.

Om Casper Berthelsen formår at finde den store kærlighed, kan du følge med i på TV 2 Play, hvor de første to afsnit allerede ligger klar.