Selvtilliden sad løst, da Thue Ersted Rasmussens engelske caster ringede ham op og fortalte, at han burde gå til casting som skurk i actionfilmen 'Fast & Furious 9'.

Den sad faktisk så løst, at han slet ikke gad give rollen et forsøg i første omgang. Hvorfor skulle han være den éne ud af 2000 ansøgere, var hans logik.

- Jeg gav op på forhånd, fortæller han.

Men heldigvis ændrede hans holdning sig, og nu er han i rulleteksterne i selvsamme film - og endda med en forholdsvis stor rolle som en af skurkene.

- Min agent fik mig heldigvis overtalt.

Thue Ersted Rasmussen er 35 år og har været skuespiller i over ti år. Foto: Henning Hjorth

Starstruck

Fordi den danske skuespiller har et årtis erfaring i bagagen, troede han ikke, at han ville blive starstruck af at se de store stjerner, der pludselig var blevet hans kollegaer.

Men sådan var det ikke helt.

- Jeg blev faktisk nødt til at tage ind til optagelserne, før jeg selv skulle spille skuespil. Simpelthen for at mærke stemningen og sørge for, at jeg ikke blev starstruck, siger han og fortsætter:

- Selvom jeg er professionel, kunne jeg ikke helt holde min begejstring nede, da jeg så Vin Diesel, Charlize Theron og de andre.

Det var i gymnasiet, at Thue Ersted Rasmussen fandt ud af, at han skulle være skuespiller. Foto: Henning Hjorth

140 gentagelser

Nervøsiteten forsvandt dog hurtigt. Både på grund af yderst grundig forberedelse, men også fordi nogle scener bare skulle tages mange gange. Helt op til over 100 fortæller den danske stjerne.

- Der er én bestemt scene, hvor nærmest alle hovedpersonerne og jeg er med. Fordi vi var så mange, skulle der være mange kameravinkler på scenen.

- Vi tog scenen over 140 gange. Den samme scene.

