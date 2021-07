- Jeg gjorde det for min egen skyld

God bonus med mange følgere

Selvom Michaela slår fast, at hun ikke medvirkede i 'Bachelor' for at blive et kendt ansigt, erkender hun, at det er en fordel hende, at hun efter deltagelsen har fået flere tusind følgere på Instagram.

- Ja, jeg laver musik og er kreativ. Og jeg ser det da som en god mulighed. Hvis jeg har mulighed for at lave musik, og folk vil høre det, så er det jo bare en god ting, fortæller hun og uddyber:

- Jeg forstår ikke, at folk er så negative omkring det. Jeg har valgt at være med i et program og stå frem som person, hvilket gør, at mange har en holdning til mig. Så har jeg vel også lov til at være mig selv, og har jeg noget at udgive, som folk er interesserede i, så er der vel plads til det. Så det er da en god bonus, at jeg har fået mange følgere.