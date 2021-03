Ulla Essendrop kunne for nyligt fortælle, at hun tager en pause fra 'Aftenshowet' og skifter til TV Avisen. Et skifte, hun jubler over.

Hun glæder sig nemlig til, at vi går sommeren i møde, hvor OL står på programmet, som hun skal dække sammen med sportsværten Tina Müller.

Til Ekstra Bladet fortæller Ulla Essendrop, at hun er stolt af at skulle arbejde i et af DR's kerneområder når det gælder public service.

- Jeg er udlånt til DR Nyheder efter påske, hvor jeg skal være på TV Avisen morgen indtil sommeren. Derudover skal jeg være vært for OL. Det bliver en del af en samlet pakke, da DR Sporten er under DR Nyheder, siger Ulla Essendrop og fortsætter:

- Det bliver en mere kontinuerlig periode. Tidligere har jeg været vikar, hvor det har været en nålestiksoperation at lande i en faldskærm. Det bliver rart at få en rutine og rytme nu. Det glæder jeg mig rigtig meget til. DR Nyheder er en stor muskel. Jeg kan forhåbentligt bidrage og lære en masse.

Normalt er OL hver fjerde år, men grundet corona har det været udskudt. Så denne gang bliver det en helt speciel oplevelse når DR forvandler tagterrassen på Experimentarium ved København til OL-studie.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at dække OL. Jeg er jo også gammel sportsvært. Jeg kommer aldrig til at glemme, hvilket sus det giver at være med til at formidle flere af verdens største sportsbegivenheder. Jeg stamper i boksen for at komme ud over rampen med det. Jeg vil formidle alt det storslåede ved et OL til seerne, siger Ulla Essendrop.

