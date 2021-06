I sidste uge kunne Michala og Patrick Brylov dele den glædelige nyhed, at de venter deres første barn.

På 32-årige Michala Brylovs fødselsdag offentliggjorde de familieforøgelsen med opslag på Instagram med det klassiske billede af et skanningsfoto. Her afslørede parret også, at de venter en lille dreng.

'Jeg fylder 32 år i dag, men størst af alt venter min elskede mand og jeg en lille baby boy. Jeg kunne ikke være lykkeligere, skrev den vordende mor.

Men det er ikke kun de kommende forældre, der jubler over, at der snart kommer en lille ny til familien. Også Michala Brylovs mor, Janni Spies, ser frem til familieforøgelsen med stor spænding.

- Jeg glæder mig rigtigt meget til at blive mormor for første gang. Michala og Patrick bliver fantastiske forældre, og jeg kan næsten ikke vente på at møde det lille nye familiemedlem, siger Janni Spies via sin PR-agent Signe Lykke Jensen.

Hvornår den lille ny Brylov kommer til verden, har parret ingen kommentarer til, lyder det fra Signe Lykke Jensen.

Glæde efter sorg

Michala og Patrick Brylov blev forlovet i slutningen af 2018, og i august måned sidste år blev de gift ved en privat vielse, hvor kun de nærmeste venner og familie deltog.

Familien Spies har de seneste uger været i sorg, efter Janni Spies mistede sin højt elskede storebror, Leif Brodersen, der var en stor hjælp for hende, da hun i en alder af 21 år blev enke og enearving til Spies-imperiet.

- Savnet til Leif er meget stort. Han var en fantastisk storebror - så ærlig, dygtig, hæderlig og trofast. Jeg tænker på alle de smukke og dejlige minder jeg har om ham. Dem er der heldigvis masser af, sagde Janni Spies i maj gennem Signe Lykke Jensen.