Tirsdag fortalte Christina Siguenza, der især er kendt fra 'Årgang 0', hvor man har kunnet følge hende og datteren Stephanie, at hun var blevet testet positiv for coronavirus, efter et af hendes fem børn var blevet testet positiv.

Her oplevede hun milde symptomer som feber og træthed.

Onsdag er situationen dog forværret, og i et opslag på Instagram fortæller Christina Siguenza, at symptomerne hurtigt er taget til, og at hun gradvist har fået det værre.

'Jeg har så forfærdelig ondt i hele korpus. Det er nok det værste symptom for mig. Jeg ligger her og forsøger at tage tilløb til at finde fjernbetjeningen. Så ondt gør det', skriver hun og fortsætter:

'Det er samme følelse, man har, hvis man har trænet hårdt efter inaktivitet. Så kan man have ondt i for eksempel lårene, og det kan gøre meget ondt. I mit tilfælde er det bare hele kroppen, men gang de smerter med 10. Bare det at holde denne mobiltelefonen gør ondt', siger hun videre.

Frustreret over coronasmitte: - Det er jo umuligt

Aldrig oplevet noget lignende

Ifølge Christina Siguenza har hun faktisk aldrig oplevet at have det så skidt, som hun har i kølvandet på smitten med coronavirus, hvor hun også døjer med træthed, feber og ondt i halsen.

'Jeg har aldrig oplevet noget lignende', siger hun og fortsætter:

'Men jeg har umiddelbart ingen problemer med luftvejene, og jeg har stadig mine smags-, og lugtesanser - heldigvis. Jeg håber symptomerne forbliver her og ikke bliver værre. Men det er de desværre blevet det sidste døgn, siger hun og fortæller, at den derfor står på en masse søvn og hvilen for hendes vedkommende.

Et ud af Christina Siguenzas fire børn er blevet testet positiv for coronavirus. Foto: TV2

Til Ekstra Bladet fortæller Christina Siguenza, at hun er ved godt mod trods de tiltagende symptomer.

- Det med ondt i kroppen er det, der er værst lige nu. Men hvis man skulle vælge, at det havde sat sig på lungerne, eller som jeg har det nu, er det klart at foretrække, selvom det gør ondt, siger hun og fortsætter:



- Jeg håber bare ikke, at jeg får flere eller andre symptomer.

Stephanie er også blevet testet negativ og er i øjeblikket i isolation væk fra sin familie. Foto: TV2

Ifølge Christina Siguenza er hun dog allermest bekymret for, om hun kommer til at smitte et af hendes børn, som er blevet testet negativ for coronavirus.

- Jeg har mere i tankerne at beskytte øvrige børn for eventuel smitte. Det er jo umuligt, da vi bor under samme tag og ikke har et palads, hvor man kan isolere sig i hver sin fløj. Jeg skal jo have lavet mad og så videre, og det kan jeg ikke bare overlade til børnene fuldt ud, sagde hun til Ekstra Bladet tirsdag og fortsatte:



- Men jeg holder mig oprejst og positiv. Det er det bedste at gøre, og så ser jeg, om jeg får det dårligere, eller om det bare var det. Jeg håber bare ikke, at de øvrige børn får det dårligt, fordi et sygt barn og jeg kan jeg godt klare. Men fire syge børn og mig selv bliver svært, sagde hun videre.

'Årgang 0'-familie ramt af corona

