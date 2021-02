Jeg har aldrig været mere forelsket

For fem uger siden kunne tv-personligheden Sasha Klæstrup smile fra øre til øre, da hun blev mor for tredje gang.

Til verden kom lille Nora, der er hendes første barn med ægtefællen Montaser Zaghmout.

- Det går fint, hun er overdrevet nem. Vi sover det meste af natten, og i går stod vi op ved 11-tiden, så hun er meget nem, fortæller en frisk Sasha Klæstrup, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Sashas Klæstrup og ægtemanden Montasers datter Nora. Privatfoto

Vildt forelsket

Hun indrømmer, at det var en mærkelig følelse til at starte med, at hun pludselig kunne kalde sig mor til tre piger, men den tilvænningsperiode er hun ovre nu, hvor hun kan berette om en ubeskrivelig kærlighed til ægtemanden efter ankomsten af lille Nora.

- Det er helt fantastisk. Jeg troede ikke, jeg kunne blive mere forelsket, men det blev jeg. Jeg elsker ham af hele mit hjerte. At se ham sammen med Nora er fantastisk. Jeg har altid elsket ham højt, men at se ham efter fødslen, hvor jeg kunne se i hans øjne, hvor lykkelig han var. Det er bare noget andet, siger Sasha Klæstrup, der fortsætter:

- Han er en super far. Han havde aldrig skiftet en ble før, men gjorde det bare, selvom jeg sagde, at jeg nok skulle stå for den del. Men han vil være med til det hele.

Sasha Klæstrup med manden Montaser. Foto: Klaus Bo

Dårlig samvittighed

Da hun bliver spurgt, om det er anderledes at blive mor til tre, fortæller hun, at der godt kan snige sig dårlig samvittighed ind.

- Jeg kan godt have lidt dårlig samvittighed over ikke at have så meget tid til de andre børn. Hvis Tria vil lege, og Nora skal ammes, så må Tria vente. Det kan godt være lidt hårdt, siger Sasha Klæstrup, der dog kan se lys forenden af tunnellen.

- Det er blevet lidt nemmere, efter Nora er begyndt at være mere vågen, men det er svært ikke at kunne stå for det hele. Monty har taget over i huset. Han gør rent, laver mad og handler. Det kan også give dårlig samvittighed.

- Det er også ham, der tager afsted om morgenen med børnene og står tidligt op, så jeg kan sove, roser hun.

Klæstrup er i forvejen mor til døtrene Tria og Viga fra tidligere forhold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------