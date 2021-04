Smilene er store hjemme hos den kendte DR-vært Tina Müller.

Hun har nemlig fået sig en kæreste.

Det fortæller den 43-årige værtinde til Billed-Bladet.

- Jeg glæder mig virkelig meget

- Jeg har fået en dejlig kæreste, og vi bor også sammen, fortæller Müller til ugebladet.

Samtidig lægger Müller ikke skjul på, at hun er meget glad og fortæller blandt andet, at det er 'skønt og dejligt'.

Tina Müller var vært på årets Melodi Grand Prix sammen med Martin Brygmann. Foto: DR/ Betina Garcia

Fravalg af børn

Tina Müller har tidligere fortalt ærligt om, at hun har fravalgt at få børn, efter hun for et par år siden skulle tage beslutningen om, hvorvidt hun skulle have et donorbarn eller ej.

Egentlig havde hun nemlig besluttede sig for at gå videre med projekt baby og få et donorbarn, men i sidste øjeblik fortrød hun.

Det var en hård beslutning for den garvede vært.

- Der har været en større ro, fordi jeg fik tænkt det hele så godt igennem. Men når det er sagt, er jeg også bevidst om, at der resten af mit liv nok vil være en sorg i mig over, at jeg ikke blev mor. Det har altid været en drøm for mig. Men det skulle være med udgangspunkt i en kærlighed til et andet menneske. Og sådan blev det bare ikke, forklarede hun til Femina.

- Det var forfærdeligt

Ud over at være vært på DR Sporten, er Tina Müller også vært på det populære DR-program 'Hammerslag'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Müller, men det har i skrivende stund ikke været muligt.