- Jeg har fået en kæreste

Popsangeren Clara, der er kendt for hits som 'Girl Like You' og 'Legend', smiler ekstra stort for tiden.

Hun har nemlig fundet kærligheden.

Det afslører hun i en spørgerunde i forbindelse med, at hun fredag indtager Plænen i Tivoli til Havefest.

Her fortæller hun, at hun for nylig har fundet kærligheden.

- Jeg er ikke single, siger hun fnisende og fortsætter:

- Jeg har faktisk fået en kæreste.

De to har været sammen i et par måneder, afslører hitmageren.

- Vi har været sammen i tre måneder, siger en hemmelighedsfuld Clara, der ikke afslører mere om identiteten på sin nye flamme.

Clara optrådte for nylig til Lyden af Nibe. Foto: Per Lange

Nervøs og spændt

I spørgerunden fortæller den 20-årige sangerinde også, at hun ser frem til igen at stå på scenen efter en lang periode, hvor corona har gjort det umuligt at give koncerter.

- Det føles på en eller anden måde surrealistisk og næsten også for godt til at være sandt endelig at skulle spille koncert. Jeg har ikke spillet i to år, så det føles på sin plads og på tide, siger hun og fortsætter:

- Jeg forstår selvfølgelig godt, hvorfor man ikke har kunnet, men det føles rigtig godt, at man kan nu. Jeg har savnet at kunne spille med mit band igen, at mærke publikum og få en følelse af, at de stadig er med og synes, det er fedt. Så jeg glæder mig bare helt enormt til at spille, men jeg er også superduper nervøs, siger hun videre.

Clara har senest givet koncert på festivalen Lyden af Nibe, og her var Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, ikke specielt begejstret for, hvad han hørte.

