- Jeg har følt mig som en fiasko

Den seneste måneds tid har den danske dj Faustix haft en underlig følelse i kroppen - følelsen af ikke at føle sig god nok som musiker og ikke at levere god nok musik til folket.

Faktisk har det fået ham til at føle sig som en kæmpe fiasko.

Det fortæller han i et åbenhjertigt opslag på Instagram.

- Jeg har gået for meget op i, hvor meget jeg streamede hver dag, om jeg nu ramte top 50, og hvor mange månedlige lyttere jeg havde.

- Jeg har forsøgt at please et marked, som virker utroligt mættet, skriver Faustix blandt andet i opslaget.

Faustix, som bærer det borgerlige navn Morten Brangstrup Olsen, har udgivet musik siden 2009 og har blandt andet lavet musik med den verdensberømte dj Diplo.

Faustix er gift med influenceren Irina Olsen. Foto: Mogens Flindt

Nyt fokus

Faustix har især hittet med numre som 'Come Closer' og 'Need You', men hans seneste udgivelser er ikke gået, som han havde håbet, og det har sat sig i ham.

Men for nogle uger siden kom der et vendepunkt - for de tørre tal er ikke det, han laver musik for, erkendte han.

- Mit fokus har ligget de forkerte steder, og jeg har glemt en ret vigtig ingrediens i min rejse mod en gladere hverdag - musikken!, skriver han og fortsætter:

- Fuck tal og charts. Fokus på at lave musik nu. Musik, som gør mig glad. Så skal resten nok komme.

Faustix har i skrivende stund fået støtte fra en lang række af sine kolleger - blandt sangeren Bro, Eurovision-vinderen Emmelie de Forest, sangerinden Ida Corr og dj'en Morten Breum.