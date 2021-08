- Jeg har gået til psykolog

Tankegods Titlen på det firma, Jes Dorph-Petersen har oprettet, så han nu er 'herre i eget hus' og sin egen chef, efter at han tilbage i januar blev fyret og dømt persona non grata hos TV 2.

Han blev fyret som vært efter to sager om seksuelle krænkelser.

Her vil han i fremtiden samle sine aktiviteter og tilbyde alt fra kommunikations-hjælp over foredrag til ordstyrer-tjanser.

Fyringen skete efter en halv menneskealder på kanalen - dog med en enkelt afstikker til TV3 og deres Champions League-dækning.

Og netop tanker har den karismatiske herre haft masser af gennem det seneste halve år. I meget lang tid fortrinsvis negative af slagsen. Men de blev ikke skjult. Ikke fornægtet. Alt blev lagt frem og blotlagt - også for fagfolk.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort I starten af januar kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen var blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det skete efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Det kostede ham til at starte med jobbet som vært på 'Go' aften LIVE', og siden stod det også klart, at MeToo-sagerne også kostede 61-årige Dorph-Petersen jobbet som vært på en dokumentar, der var i støbeskeen og produceret af Deluca Film, og som siden skulle sendes på TV 2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen har igennem hele processen nægtet anklagerne, og han har siden klaget til Advokatrådet og Datatilsynet, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med den interne advokatundersøgelse. Vis mere Vis mindre

Truende depression

Selvom det hele nu ser meget lysere ud for den 62-årige tidligere tv-frontfigur på blandt andet 'Hvem vil være millionær', har Jes Dorph-Petersen således haft brug for professionel hjælp til at komme ud af både vrede, sorg, fortvivlelse og afmagt.

Det erkender han på sin hjemmeside, hvor han beretter direkte fra hjertet om indholdet i et af sine nye foredrag, men han vil også gerne uddybe det overfor Ekstra Bladet.

- Jeg har hele tiden været klar over, at hvis jeg ikke passede på mig selv, så ville jeg kunne vælte og gå helt ned med en depression. Det her har jo ramt alt hos mig. Jeg blev nødt til at betragte det som en almindelig sygdom, der skulle have hjælp til helbredelse, fortæller Jes i telefonen fra Læsø, hvor han med egne ord 'sidder og kigger ud over solnedgangen'.

Halvt år i helvede

Han er kommet på øen, siden han var fem til seks år gammel. Dengang anede han intet om, at han 57 år senere skulle sidde samme sted og kigge tilbage på et halvt år i helvede.

- Jeg har undgået at gå helt ned, fordi jeg har taget min tilstand alvorligt. Jeg spurgte mig selv, hvem der kunne hjælpe mig, så jeg har talt med både psykoterapeuter - herunder min kæreste, som også er psykoterapeut - en psykolog, en psykiater og mentalcoaches. Alle, som har kunnet få mig videre på en eller anden måde, fortæller Jes Dorph-Petersen.

Han nedtoner dog samtidig omfanget.

- Jeg har ikke været i behandling hver dag, men måske en otte til ti gange, for jeg er jo ikke psykisk syg. Men ved at tage det her seriøst, har jeg undgået psykiske mén. Jeg sover om natten igen, fortæller Jes ærligt.