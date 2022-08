Iværksætter og tidligere 'Den store bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen skrev sidste år under på købsaftalen og smed 5.675.000 kroner for et hus på Amager.

Huset stod foran en kæmpe renovering, og familien er endnu ikke flyttet ind i det nye hjem. Men det sker snart.

Det fortalte hun, da hun dukkede op på den røde løber til premieren på tv-serien 'House of the Dragon', der er en spinoff-serie til 'Game of Thrones'.

- Det går da fremad. Om fem uger er det færdigt, så jeg kan begynde at flytte ind og indrette det stille og roligt. Men det er jo blevet så vildt et projekt, at det bliver et tomt hus, jeg flytter ind i, og så må vi se, hvornår der er råd til alt muligt andet, sagde hun med et grin.

Hun fortalte, at det har været et rigtig hårdt forløb.

Annonce:

- Jeg er så glad og taknemmelig for, at det lykkedes. Jeg har lært så meget om mig selv, så jeg ville ikke have været det foruden ... selvom jeg har grædt ufatteligt meget. Jeg synes, det har været det hårdeste nogensinde, men jeg har virkelig også lært meget. Man skal ikke både være selvstændig, bygge hus og prøve at være mor og alt muligt ved siden af. Det kan man slet ikke. Det er så hårdt.

Nyder singlelivet

Ditte Julie Jensen bekræftede sidste måned, at hun var single efter et brud med iværksætteren Joakim Skak.

Men indtil nu er der ikke en ny mand i hendes liv. I hvert fald ikke fast.

- Jeg er single, og det prøver jeg at nyde ... eller hvad man siger. Jeg prøver at nyde at være single. Skal vi ikke bare sige det sådan? fortalte Ditte Julie med et stort grin, inden hun fortsatte:

- Jeg prøver virkelig at give mig selv en masse kærlighed, og jeg prøver at lande i bare at være mig, mine børn og mit hus. Men altså ... jeg nyder at være single.