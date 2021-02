- Jeg har ikke mere, jeg skal nå

Søren Ryge har et meget afslappet forhold til døden, for han har nemlig ikke mere, han skal nå

Søndag får Søren Ryge serveret sit sidste måltid.

Han er nemlig gæst i programmet 'Det sidste måltid' på Radio4, hvor han skal vælge en forret, hovedret og dessert, som han spiser med værten Lærke Kløvedal, mens han konfronteres med sin egen dødelighed.

Laver tjekliste

Den 75-årige Søren Ryge bliver her spurgt, hvordan han egentlig forholder sig til døden.

- Jeg forholder mig sådan til den, at inden for det sidste halve år eller år hver aften, når jeg går i seng, læser jeg altid længe, og så slukker jeg lyset. Så går der fem-ti minutter, nogle gange en halv time, hvor man ikke kan falde i søvn. Da laver jeg i stigende grad en tjekliste, som går ud på, at hvis jeg ikke vågner i morgen, vil det så gøre noget.

- Jeg har haft en meget god ven, der lagde sig til at sove, da han var 50 år, og ikke vågnede næste morgen. Det sker jo for mange tusinde om året, der bare sover ind. Også i utide. Så hvis jeg ikke vågner i morgen, vil det være den smukkeste og nemmest tænkelige død, man kan få, siger han i programmet.

'Det ville ikke gøre så meget'

Han understreger i programmet, at der ikke er tale om en følelse af at være 'mæt af dage', men snarere om at have en følelse af, at det ikke ville gøre så meget, hvis døden skulle komme nu.

- Så ligger jeg og tænker på 'åh nej, jeg skal jo lige nå Veras fødselsdag i overmorgen'. Der er nogle vigtige ting, man skal nå, men jeg er kommet dertil i livet, hvor jeg synes, at mine børn og mine børnebørn har givet mig så meget og været en så stor glæde, så det ville ikke gøre så meget.

- At de så hyler og skriger og tuder, dem der ville savne mig, det er en helt anden sag. Men jeg har ikke en hel masse mere, jeg skal nå, siger han.

Gravstenen er klar

Søren Ryge bruger sine dage på at 'nulre rundt derhjemme', lave en smule tv, samt at læse en hel masse bøger. Og så glæder han sig til, at han kan komme i haven igen.

Med hensyn til gravstenen, så er der ikke noget for familien at klare. Den er nemlig allerede produceret og klar - en helt simpel gravsten med navn og datoer, hvor der dog er gjort plads til en svævende musvåge også.

Alt er dermed klar, og Søren Ryge kan nyde sit liv vel vidende, at han har nået alt det, han skulle.

- Mit forhold til døden er dermed fuldstændig afslappet, jeg har nået det, jeg ønskede. Jeg kunne ikke ønske mig mere, siger han.