Influencer og forfatter Cana Buttenschøn fortæller tirsdag, at hun har fået konstateret kræft i livmoderen.

I en længere video på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov at dele, opfordrer hun nu unge kvinder til at blive tjekket for sygdommen.

- Min største appel til alle jer der ser med, det er selvfølgelig, at I følger screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Det vil jeg opfordre jer alle sammen til, siger hun i videoen.

Fik beskeden efter fødsel

Den triste besked fik hun blot to dage efter, at hun var blevet mor til sin lille datter.

I videoen fortæller hun, hvordan de i forbindelse med hendes fødsel opdagede en knude i livmoderen.

- I dag for fire uger siden, fik jeg beskeden om, at jeg har kræft. Vi opdagede en knude under fødslen, der gjorde, at jeg ikke kunne føde vaginalt, fortæller hun.

Cana Buttenschøn er mor til tre børn, og er forlovet med sin kæreste Simon Thrane.

I videoen på Instagram uddyber hun:

- Det har været en ret vild besked at få, og det er også vildt at være i. Jeg nåede at tænke en masse forfærdelige tanker, inden jeg fik ro og styr på mig selv, og sådan kommer det nok til at gå op og ned.

Sørg for at blive screenet

Hun slutter videoen af med at opfordre sine kvindelige følgere til at blive tjekket for livmoderhalskræft.

- Livmoderhalskræft er en forfærdelig sygdom, der rammer unge kvinder. Men heldigvis har vi et rigtig godt screenings-program i Danmark, som faktisk har sørget for, at den ikke rammer så mange af os længere, siger hun.

Nu vil Cana Buttenschøn passe på sig selv og på sin familie, og hun fortæller i videoen, at hun er glad for den store støtte.

- Det har været vildt dejligt at mærke, hvordan alle bare bakker op og træder til.

Cana Buttenschøn er uddannet jordemoder og har tidligere været gift med sangeren Thomas Buttenschøn, med hvem hun har to sønner.