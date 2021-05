Skulle 81-årige dronning Margrethe i løbet de næste år få brug for en stand in til diverse opgaver, så er 80-årige Ulf Pilgaard en oplagt mand til at tage over.

Om få måneder afslutter han sin 40. sæson i Cirkusrevyen, hvor han gennem årtier har parodieret majestæten.

Egentlig var sidste år hans jubilæumssæson, men den satte coronanedlukningen en stopper for. Men nu er han der så – med masser af anmelderroser.

Slid og slæb

Men det koster slid og slæb.

Ulf Pilgaard kan godt mærke, at det tærer at agere som dronning Margrethe seks gange om ugen. Foto: Henrik Petit

– Vil spiller to forestillinger tre gange om ugen, og jeg kan altså godt mærke, at jeg ikke er 25 år længere, så jeg har på ingen måde fortrudt, at jeg nu har trukket en streg i sandet og sagt stop. Det er en klog beslutning for mig og for mit publikum, siger han og fortsætter:

– Folk er meget søde og rørende til at sige farvel, men det var enormt hårdt op til premieren på grund af uvished i forhold til coronarestriktioner. Heldigvis har vi et godt hold i år – også med flere mandlige solister (holdet består i år ud over Ulf Pilgaard af Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard, red.), så jeg føler lidt, at jeg er på skånejob.

Ulf Pilgaard fortæller videre, at der endnu ikke er sat dato på hans sidste akt i teltet på Dyrehavsbakken.

– Der forhandles lige nu om, hvorvidt det bliver i september eller oktober. Det ligger ikke fast endnu. Håbet er, at vaccineprogrammet kommer så langt frem, at vi kan komme til at spille for fuldt telt.

Ikke klar til pension

– Og bagefter, skal du så være pensionist?

– Nej, nej, de færreste skuespillere går på pension. Der vil sikkert være roller, der er mindre fysisk krævende. Dem vil jeg glæde mig til.

I 2016 mistede Ulf Pilgaard sin hustru, Gitte. I forbindelse med sin 80 års fødselsdag i november sidste år stod han frem og fortalte, at han igen havde fundet kærligheden i skikkelse af sygeplejersken Annette Bavnhøj fra Aarhus.

Omend, at han bekræfter, at forelskelsen fortsat lever, er han endnu ikke klar til at fortælle mere om parrets kærlighedslykke.